¿Te pueden decomisar tu auto chocolate por no cumplir con la regulación 2022?

El año está por finalizar y los propietarios de los llamados autos chocolate han expresado su preocupación sobre ¿qué pasará si no regularizo?, y si ¿me pueden decomisar mi vehículo?, en La Verdad Noticias te contamos los detalles.

Regularizar o no tu automóvil de procedencia extranjera es una elección que debe tomar cada propietario, sin embargo, aquellos que decidan no hacerlo deberán enfrentar los resultados, pues, existe una ley que estipula las consecuencias que afrontarán todas las personas que no realicen el trámite

A lo largo del 2022, en México se lanzó un programa con el que los automovilistas podían tramitar sus papeles y regularizar su vehículo. Parte de esta población cumplió con el proceso, pero hubo quienes no y todavía tienen hasta diciembre para realizar el trámite.

¿Cuándo es la fecha límite para regularizar mi auto chocolate?

Según explican las autoridades, los propietarios de autos chocolates, tienen como fecha límite el 31 de diciembre para lograr una cita para presentar su vehículo a la inspección física necesaria que deben pasar todos los interesados. De aprobarse esta verificación se podrá realizar el trámite y regularizar el vehículo.

¿Qué pasa si no regularizo mi automóvil extranjero?

Los vehículos pueden ser decomisados.

Recientemente, se aclaró que no existirá una prórroga para los propietarios de autos chocolate que no hayan tramitado su cita, esto es debido a que algunas personas reportan tener problemas o fallas en la página. Pero, ¿cuáles consecuencias?

Serán acreedores a una multa económica (no hay un monto específico)

Decomiso del vehículo.

El vehículo no podrá circular en nuestro país.

Requisitos para regularizar un auto chocolate en México

Identificación oficial vigente

Título de propiedad

Comprobante de domicilio reciente

Comprobante de pago: los 2 mil 500 pesos de cuota que se cobran

Manifiesto firmado, bajo protesta de sostener la verdad

¿Cómo regularizar un vehículo chocolate?

Para regularizar un auto chocolate debes ingresar a la página Sistema Electrónico de Citas para agendar una. Posteriormente, deberás llenar los datos solicitados y descargar el manifiesto bajo protesta de decir la verdad para firmarlo para luego generar la línea de captura. Por último, acude a las instalaciones del Repuve, el día de tu cita, con tu documentación para realizar la inspección física. Recuerda que en caso de no realizar el trámite tu auto chocolate puede ser decomisado.

