Taxistas se manifiestan en contra de las aplicaciones digitales

Ángel Morales, quien es uno de los dirigentes del Movimiento Nacional Taxistas (MNT), advirtió que la manifestación de taxistas programada para este lunes en Ciudad de México y en otras 23 entidades, podrían extenderse hasta dos días más.

Antes de que se reunieran en el Ángel de la Independencia, el dirigente dijo que se está analizando que la concentración que se hizo con la intención de demostrar su descontento contra las aplicaciones digitales, se amplíe.

Ante tal movilización y caos vial que éste se encuentra generando en dicha ciudad, Morales externó una disculpa a todo los ciudadanos.

Explicó que las manifestaciones no sólo son para proteger a los miles de empleos de taxistas, sino para:

También argumentó que empresas como Uber o Cabify se llevan el 30 por ciento de las ganancias de cada viaje que se realizan en CDMX al extranjero.

"No pagan impuestos, no pasan revista, no tienen ningún tipo de revisión o control por parte de las autoridades mexicanas", dijo.