Taxistas acosan sexualmente a una joven en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- El 18 de septiembre dos sujetos siguieron a Gesshel hasta su casa. Durante una cuadra la estuvieron molestando hasta que, antes de entrar a su domicilio ubicado en Calle 9, colonia Olivar del Conde, delegación Álvaro Obregón, uno de ellos le gritó “me dan ganas de violarte”.

“Aproximadamente a las 08:00 horas, en la esquina de mi casa empezaron a seguirme, empezaron a gritarme cosas como mamacita, estás bien buena y el copiloto al final dijo que tenía ganas de violarme”, explicó la víctima.

Gesshel se asustó mucho y estuvo saliendo de su domicilio con mucho cuidado.y el acoso pasó a segundo plano opacado por la tragedia. Ella se dedicó a rescatar animales damnificados. La joven mujer explicó que los agresores iban en un taxi rosa con blanco al parecer un Chevrolet Aveo aunque no está segura de la marca. El miércoles pasado tuvo que salir corriendo a la calle luego de que sus perros la alertaron con sus ladridos que. "Yo me fui a acostar tarde, como a eso de las seis de la mañana, entonces a las 06:45 horas mis perros se alborotaron mucho y entonces al voltear a las cámaras de seguridad me doy cuenta que el coche de mi papá estaba en llamas y afortunadamente vimos por las cámaras que un vecino se acercó a apagarlo con agua y tierra”, precisó. Cuando Gesshel y su familia revisaron a detalle el video de las cámaras de vigilancia descubrieron que fue un sujeto el que. Se trata de uno de los individuos que la acosó sexualmente. "Traía el mismo gorro que el día que quemaron el coche de mi papá, el día que. Me acuerdo de ese gorro porque era muy llamativo”, señaló la víctima. El auto siniestrado es un Honda Accord de 1999. Sufrió daños en la pintura y en la facia. Hasta el momento no se ha determinado si el vehículo presenta daños mecánicos. Por el momento Gesshel tiene miedo de salir a la calle. No obstante, ella acudió el jueves, junto con su padre, a denunciar el hecho ante el MP de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón donde se inició una carpeta de investigación por los delitos de acoso sexual y daños a la propiedad. Las autoridades investigan el hecho y realizaron dos retratos hablados para determinar si se trata de personas con antecedentes penales. Gesshel asegura que ni ella ni su familia han tenido problemas con vecinos o con alguna persona que pudiera hacerles daño. Los investigadores tratan de determinar si se trata de un hecho aislado o si los agresores tienen alguna relación con la víctima. La joven tiene varios años rescatando perros de la calle y colocándolos en hogares. Se investiga si a través de las redes sociales los agresores la ubicaron para agredirla.