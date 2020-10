Taxista se masturba frente a pasajera; ella agradece a "Dios" haberla librado

Un taxista del municipio de Orizaba, localizado en la zona centro del estado de Veracruz, fue exhibido en redes, luego de que haberse masturbado frente a una pasajera, la cual contó su historia, a través de una publicación en facebook, donde agradeció a "Dios que no haya pasado algo más grave".

Los hechos se registraron hace un par de días, cuando una usuaria del transporte público denunció al conductor de la unidad 1759 de la base “Inter Radio Taxi”, por masturbarse mientras la pasajera iba en el asiento trasero, según contó la víctima en sus redes sociales.

La mujer logró fotografiar el número de la unidad para reportar al operador del taxi, pero fue ignorada.

La mujer relató que abordó el taxi en una avenida conocida como "Los Censos", en Orizaba, y se percató de que en todo el trayecto el operador del taxi la miraba constantemente por el espejo retrovisor, mientras el hombre se masturbaba, causando temor en la pasajera.

"En el momento en que lo vi lo único que hice fue abrir la puerta en una esquina donde por suerte había mucha gente, le pedí que se parara y me baje, aún con eso me estaba exigiendo que le pagará, no lo hice, solo quería irme de ahí", escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

Mujer reporta al hombre a la central de taxis, pero ignoran su queja

Tras los hechos, la chica dijo haber llamado a la central de taxis donde labora el taxista, donde ignoraron su queja, aun cuando adjunto una serie de fotografías en su perfil.

Tras la negativa de la empresa de taxis, la mujer decidió hacer pública su denuncia en redes, donde generó más de mil reacciones, quienes la apoyaron sobre el abuso del que había sido víctima. Pero también hubo quienes no le creyeron su versión.

No obstante, la usuaria del transporte público, aprovechó la oportunidad para pedirles a las mujeres que se cuiden, cuando aborden un taxi o anden en la calle, pues dijo, actualmente ni siquiera los taxis de sitio son seguros para transportarse.

"No quiero generalizar pero no importa que sea de sitio, cuídense mucho”, sentenció.