Taxista ofrece $500 a pasajera por sexo

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Tan pronto quedaron solos, la insinuación del chófer fue directa: “Te voy a llevar al placer”, mientras la joven se mostraba sorprendida del conductor del taxi colectivo que había abordado en la zona comercial de Valle Soleado en Guadalupe, Nuevo León.

Taxista ofrece dinero a pasajera por sexo

Los hechos ocurrieron el pasado lunes… alrededor de las 08:15 horas la joven de 18 años hizo la parada a un colectivo, dos mujeres viajaban en la parte trasera, el único lugar era el asiento del copiloto, el cual ocupó. Algunos kilómetros más adelante las mujeres descendieron del taxi, ella iba entretenida con su celular, por lo que tras el comentario activó la cámara de video.¿Por qué agarraste este taxi?”, cuestionó el conductor. En ese momento se percató que la unidad era ‘pirata’, y se limitó a responder: “Yo pensé que era colectivo, no sé”. ¿Sabes qué pensé? Esta niña anda buscando una feria y dije deja me la llevo por ahí, pero si te doy unos 500 pesos”. No, gracias”, respondió la joven. Cinco billetes de 100 mami, te voy a llevar al placer”, insistió. En un descuido del chofer, quien además disminuyó la velocidad del taxi, la joven salió corriendo y pidió auxilio.