Tamaulipas bajo alerta por la nueva cepa de COVID-19.

Gloria Molina, titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, destacó que se debe extremar precauciones ante la pandemia pues la nueva cepa de COVID-19 es más contagiosa. Aclarando que en los estados no existe la capacidad para dichos análisis, pues se toman las muestras y se mandan a México.

“Sabemos que puede circular y llegar al país y a Tamaulipas como llegó el COVID-19, pero no hay casos confirmados, oficialmente confirmado no lo hay porque se toman las muestras aquí y se mandan a México. No hay capacidad de los estados para hacer el genoma para identificación del nuevo virus”, señaló.

Agregando que: “La nueva cepa es más contagiosa y se transmite más rápido, debemos tener mucho más cuidado con las medidas y la sana distancia”.

Tamaulipas en alerta por nueva cepa de COVID-19

De igual manera, la Secretaria de Salud negó que el Hospital General de Ciudad Victoria se encuentre en terapia intensiva, no está enfermo, está sano esperando un trasplante de transformador de la Comisión Federal de Electricidad para trabajar al 100 por ciento.

En ese tenor, recordó que durante diciembre un transformador se quemó por el tema de alto voltaje y ya tiene otros dos transformadores más y tiene una planta de emergencia y se está trabajando para no quemar la planta y los otros transformadores.

Situación por la que se mandó al Civil todo lo de la ginecología y al Hospital de Alta Especialidad toda la cuestión quirúrgica, todo lo demás está funcionando bien. “No hay un área que no esté funcionando, en cuanto tengamos el transformador que lo instale la Comisión Federal de Electricidad se logrará volver al 100 por ciento”.

Tamaulipas bajo alerta por la nueva cepa de COVID-19.

RECOMENDACIÓN: CFE reconoce que el incendio en Tamaulipas no causó el apagón

La Verdad Noticias informa que, durante las últimas horas, en la entidad fueron confirmadas 260 nuevos casos de COVID-19 y 11 defunciones a su conteo oficial, informó la secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa tras advertir que la pandemia aún no termina y que las medidas preventivas son fundamentales para poder disminuir sus efectos.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.