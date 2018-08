Tachan de tonto a profesor de la tercera edad por ayudar alumnos.

Manuel Foyo Rodríguez, un hombre de 75 años de edad, tras perder su último trabajo formal hace casi 9 años, tuvo que dedicarse a enseñar matemáticas a jóvenes, por lo que muchos lo han tachado de tonto por cobrar tan barato las clases.

Rodríguez es ingeniero mecánico electricista de profesión, sin embargo, debido a su edad, no logró conseguir un trabajo y tuvo que buscar una alternativa para subsistir.

Desde entonces, El Profe comenzó a impartir clases de matemáticas para ayudarse económicamente y apoyar a algunos aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), preparándolos para presentar su examen de admisión, cobrando únicamente 60 pesos por dos horas de entrenamiento y razonamiento matemático.

“Me han dicho que soy un tonto, que cómo puedo cobrar 60 pesos por tantas horas de trabajo, pero yo no lo hago por el dinero, sino para mantenerme bien mentalmente mediante la resolución de problemas y que no me dé Alzheimer”, dice entre bromas el profesor.