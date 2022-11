Tachan clasismo en la marcha pro INE: “Mi sirvienta no sabe de lo que se trata”

En vísperas de la marcha “El INE no se toca”, una mujer lanzó expresiones clasistas en medio de la organización del movimiento que saldrá del Ángel de la Independencia este domingo 13 de noviembre.

En la conferencia “Marcha por la Democracia”, realizada este miércoles en Puebla, la mujer que tomó el micrófono expresó:

“Yo hablo con mi sirvienta y mi sirvienta no sabe de lo que se trata”.

Ante está expresión, en redes sociales condenaron las opiniones clasistas que fueron captadas por el reportero David Méléndez.

“Dicen que AMLO se equivoca al describir como racistas y clasistas a los que acudirán a la marcha del INE, el presidente tiene razón, así son ellos”, escribió el usuario de Twitter.

“Gente que se refiere a la trabajadora del hogar como ‘mi sirvienta’. Sin comentarios”, dijo la usuaria @tannnit.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, fue el PAN quien anunció la marcha en defensa del INE este 13 de noviembre. Marko Cortés, dice que no se puede permitir el control del árbitro electoral.

“No somos racistas, no somos clasistas”: Organizadores de la marcha

"Hablo con mi sirvienta y mi no sabe de lo que se trata", así las expresiones de algunos asistentes a la presentación de la marcha en defensa del INE.

Será una marcha ciudadana pero con clasismo pic.twitter.com/vpgsEUvytL — David Meléndez (@dav_ms6) November 9, 2022

Sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se trata de una marcha de “clasistas” y “racistas”, los organizadores de la marcha para defender al INE, respondieron: “Nosotros somos sociedad civil, nosotros somos ciudadanos organizados, libres, no nos cargamos ningún tipo de etiquetas y las decisiones aquí se toman en conjunto”.

“Nosotros no respondemos a ningún tipo de provocaciones”, agregaron.

Edgar Gómez, director de Voto por el Clima y participante en la marcha, expresó: “Quiero dejar algo claro, no somos racistas, no somos clasistas, mucho menos somos cretinos”.

Te puede interesar: Marcha en favor del INE podrá acceder al Zócalo sin problema: AMLO

Semana de ataques de AMLO a defensores del INE

Por cuarto día consecutivo, el presidente López Obrador siguió con sus señalamientos

Y en su mañanera de este jueves, por cuarto día consecutivo, el presidente López Obrador siguió con sus señalamientos y a tres días de la marcha, acusó que hay “intelectuales orgánicos” que avalaron fraudes electorales, pero que ahora se disfrazan de demócratas y eso es “un acto de cretinismo”.

“Qué creen que la gente no se da cuenta que pueden engañar a la gente, cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos, en el 2006 ahora se disfrazan de demócratas. No, no, eso sí es una vergüenza, es un acto de cretinismo”, dijo.

Aseguró que es importante terminar de limpiar y purificar la vida pública del país “porque el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría”.

“Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora, son los que quieren regresar por sus fueros, nosotros también queremos que regresen, pero lo que se robaron”, expresó.

