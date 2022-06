Tachan a Soriana por "pésima atención" al cliente

Una consumidora exhibió a la marca por la mala atención recibida por parte de la tienda.

De nueva cuenta la firma Soriana causó revuelo entre los consumidores luego que una consumidora exhibió la mala atención recibida y la nula respuesta por parte de los trabajadores sobre un pedido que realizó en la tienda en línea.

El caso fue expuesto por la usuaria identificada como Cynthia Peralta quien relató el trato que recibió por parte de los representantes de una de las tiendas, pues señaló que a días de haber realizado su pedido no ha recibido respuesta sobre la ubicación del mismo pese a que se ha comunicado a todos los canales de comunicación de la empresa.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un caso como este pues apenas hace unos días una mujer quien dijo ser trabajadora de la compañía dio a conocer que tuvo que pagar 300 pesos para “satisfacer a un cliente” por órdenes de la empresa, cantidad que más tarde se la fue descontada en su nómina.

Usuarios exhiben a Soriana por su “pésimo servicio”

Una consumidora exhibió a la marca por la mala atención recibida por parte de la tienda.

“Pésiiimooo servicio de @TiendaSoriana en línea, pésimo en su atención a clientes en línea, pésimo en Twitter y pésimo en WhatsApp. Y mi pedido?” fue la denuncia que Cynthia Peralta hizo en redes sociales.

Sin embargo, no fue el único caso ya que otros internautas exhibieron el mal servicio que han recibido por parte de los trabajadores de la compañía y recomendaron a los consumidores no realizar compras en su tienda en línea pues afirman que en muchas ocasiones los pedidos no son entregados.

“Yo tuve una experiencia igual hasta fui a la tienda donde iba a recoger mi pedido y el personal que me atendió hizo como que iban a tender una entrega y nunca regresó mejor se fueron y nunca regresaron pésimo servicio”; “cuál seguimiento si nunca responden o son respuestas automatizadas... Si ni a las citas de Profeco van” fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Qué empresas pertenecen a Soriana?

Una consumidora exhibió a la marca por la mala atención recibida por parte de la tienda.

Tras el acuerdo de compra de Controladora Comercial Mexicana a través del cual 143 tiendas de los formatos Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y Alprecio pasaron a formar parte de Soriana. En La Verdad Noticias te recomendamos: Profeco revela que Soriana tiene 200 pesos más cara la canasta básica.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!