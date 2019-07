Tachan a Noroña de borracho por "las fachas que trae"

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), tiene un nuevo enemigo declarado: Javier Lozano, ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), quien le respondió al diputado federal una publicación en la que lo mencionaba.

“Ni lo vi. Pero el #subnormal y transespecie de @JLozano sabe bien que no tomo. Lo suyo es la intriga, igualito que su jefe el licenciado en fraudes y alcoholes @Felipe Calderon”.

Ni lo vi. Pero el #subnormal y transespecie de @JLozanoA sabe bien que no tomo. Lo suyo es la intriga, igualito que su jefe el licenciado en fraudes y alcoholes @FelipeCalderon. https://t.co/VaWQNpQEKO — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 19, 2019

Este mensaje, fue escrito tres la pelea que surgió entre ambos políticos en redes sociales.

Javier Lozano, respondió con ironía a Fernández Noroña.

“Pues si no eres borracho, qué desperdicio de facha”. Pues si no eres borracho, qué desperdicio de facha. https://t.co/1tq4RjeHoQ — Javier Lozano A (@JLozanoA) July 19, 2019

Noroña, es un fiel crítico de Felipe Calderón, a quien bautizó como "Licenciado en Fraudes y Alcoholes"; ambos políticos, son quienes protegonizan más peleas a través de twitter y los usuarios son los espectadores de los encontronazos que tienen.

El diputado federal, ha generado polémica, pues pese a ser un fiel defensord del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre se ha mostrado como un personaje polémico de la política.

Anteriormente, ha criticado el proyecto político de Margarita Zavala, ex candidata presidencial y esposa de Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México; la pareja ex presidencial, buscan registrar a 'México Libre' como un nuevo partido político, pero el camino no ha sido fácil, ya que de manera reglamentaria, deben hacer una serie de asambelas en casi todo el país, juntando aun número mínimo de personas que apoyen la iniciativa, pero no han logrado captar la atención de los mexicanos.