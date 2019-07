Tachan a Calderón de CÍNICO y aseguran que su nivel ¡es IMPRESIONANTE!; video

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, levantó la voz en contra de la inseguridad que se vive en el país, aunque, fue durante su sexenio (2006-2012), que la guerra en contra del crimen organizado inició formalmente y la violencia en México aumentó drásticamente.

A través de redes sociales, circula un video en el que está parte del discurso que ofreció el ex presidente durante un evento para su proyecto político “México Libre”.

En las palabras de su discurso, indica que está claramente en contra de la inseguridad que actualmente hay en México; aseguró Calderón, que el país se está quedando sin autoridades y sin ningún gobierno en las calles.

“Ese México, amigas y amigos, no es un México en libertad, nadie puede ser libre si tiene que estar angustiado y encerrado en su casa, sin la libertad de salir con certeza y seguridad propia y de su familia a donde le plazca salir”.

No obstante, agregó que el país no podrá ser libre si no se respeta el estado de derecho, esto, cuando se “bloquean trenes”, “se toman casetas, se detienen las calles, se le impide a la gente ir a trabajar”.

Para finalizar su discurso dirigido y dijo que lo que pueden esperar de su proyecto político. Según indicó, con ese partido, buscarán que las personas se sientan seguras cuando salgan a comprar, vender o divertirse, teniendo la certeza de que el gobierno hace que la ley se cumpla.

Esto que tanto critica Calderón, es exactamente lo que pasó en su gobierno; según indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante esos seis años, aumentaron los secuestros, asesinatos, extorsiones y rebos a vehículos.

¡México no es libre!

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, truena contra gobierno de AMLO.#AvanzaLa4T ??? pic.twitter.com/qhjLXz5hsp — Octavo Día BCS (@OctavoDiaBCS) 13 de julio de 2019