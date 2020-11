Tabasqueño se flagela por falta de apoyos tras inundaciones

Por la supuesta falta de apoyo gubernamental ante las inundaciones en el Municipio de Centro Villahermosa, Tabasco el ciudadano William Morales Alejo decidió ser azotado con un látigo en la espalda en protesta.

El ex delegado de la Colonia Gaviotas Sur recibió, a las 12:00 horas, los golpes como una manera de llamar la atención para que los Gobiernos de los tres niveles observen la falta de apoyos en alimentos en diversas colonias como Miguel Hidalgo, Ixtacomitán y Casa Blanca.

"Trajeron soldados de papel que nunca metieron ninguna lancha, Protección Civil, Conagua, miles de familias quedaron atrapadas, nunca llevaron ni una lata de atún", dijo el hombre maniatado.

Intensas lluvias mantienen a miles de pobladores de Tabasco damnificados

Se flagela por falta de apoyos del gobierno

Antes de ser azotado en la espalda, Morales Alejo denunció que los elementos del Ejército no apoyaron en esta región de Villahermosa, y fue hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la entidad que empezó a haber un poco de movilización.

"Apenas antier que vino el Presidente de la República, ayer el Ejército empezó a repartir en zonas donde se fue el agua hasta el tobillo, no se me hace justo, esperé la llamada de ellos, porque esto va por la gente que está sufriendo, la gente olvidada”.

"Yo no sé si este Gobierno carece de humanización, pero no se vale Tabasco, no se vale México que te vendan un discurso en las mañaneras donde todo marcha bien en Tabasco, es mentira, día 12 y apenas ayer empezaron a llegar las ayudas a la gente que se fue el agua hasta el tobillo, familias y miles de niños quedaron atrapados".

"Hoy vemos con tristeza que el mismo Andrés Manuel López Obrador reconoce que lo mandó a inundar, tomó la decisión de inundar las zonas bajas para salvar, no a los de la ciudad, salvar la opacidad de estos Gobiernos que se dedicaban al ocio", expresó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de “La Verdad Noticias”, desde el pasado 13 de septiembre, el tabasqueño William Morales advirtió que iba a realizar esta protesta tras ser ignorado por las autoridades para acudir a Gaviotas Sur y las otras colonias afectadas.

�� Se reporta incremento en el nivel del río Teapa, ocasionando la formación de un vado en el km. 33 de la carretera Vhsa-Teapa. Hasta el momento registra profundidad de aprox 5 cm.

Se estableció vigilancia en el lugar para información.

Tome precauciones al circular por la zona. pic.twitter.com/Xtr6H6RfLS — Protección Civil Tab (@ProcivilTabasco) November 16, 2020

Hace una semana, las autoridades reportaron que las lluvias del ciclón 'Eta' y el frente frío número 11 dejaron al menos 80 mil afectados y 12 muertos, dos por ahogamiento en Tabasco y el resto por derrumbes en Chiapas.