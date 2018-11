"TERRIBLE" comportamiento de la caravana migrante en México

Miles de usuarios manifestaron su opinión a través de redes sociales sobre la llegada de la caravana migrante. En específico, existe una publicación de Facebook de una joven que asegura haber tenido una experiencia "terrible" cuando asistió a brindar un servicio de limpiezas dentales por parte del gobierno de la Ciudad de México.

Una mujer asistente social y dentista, escribió un post de la famosa red social y expresó la "terrible" experiencia que tuvo cuando fue enviada a brindar servicios de su carrera a integrantes de la caravana migrante.

Isa R, menciona que hay otro lado de la historia que no se menciona.

Y así es, el gobierno de CDMX, está enviando todo tipo de apoyo al lugar en donde se encuentran los migrantes para que se sientan bien.

La joven relata además, que en un principio se sintió temerosa de atenderlos, pues las condiciones en las que se encuentran son precarias y de riesgo para la salud.

El lugar en donde se estableció la caravana, lucia muy sucio. Se entiende que es a la sobre población, pero había un olor que no fue del agrado de la joven.

"se sentía este olor a marihuana y pegamento, no me espanta porque estamos en mexiquito, hasta ahí todo normal. Cuando bajamos las cosas de los camiones y las cargamos a la carpa asignada las personas al ver las bolsas negras enormes, se acercaban preguntando qué regalábamos, al aclararles que era un servicio se decepcionaban y se iban molestos. En alguna ocasión llegaron exigiendo pastas y cepillos de dientes. Los cuales note después, los cambiaban por cigarros (de una marca en específico)."

Cientos de personas han dicho que consideran un poco "exagerada" la ayuda que se les ha brindado a los migrantes centroamericanos desde su llegada. Lo cierto es que la naturalidad del mexicano, es ser solidario.

"Más que estar en un viaje en donde se esmeran en tener una vida mejor, los migrantes se veían como si estuvieran de vacaciones, todos en chanclas, los hombres sin playera y las mujeres enseñando la panza, como balneario. Llegué a escuchar que extendían su estancia porque el gobierno les está dando todo".

"Son personas que no son educadas (Me refiero a modales), que escupen, se acuestan, hacen del baño y tiran la basura donde sea. Gritan "piropos" cada vez que se les atraviesa una mujer, pocos dicen "gracias" y nadie dice "por favor". Son personas que están exigiendo cosas a diestra y siniestra. Tienen una carpa con toda la ropa donada, les dieron demasiado ropa, la mayoría nueva, pero no les importa si es nueva ellos quieren ropa de marca; "si no son tenis "naic" no los quiero", escuché decir a un sujeto. La ropa que no quieren la tiran a un lado y la pisan como si nada".