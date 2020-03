Suspenden alcoholímetro en la CDMX después de 17 años de funcionamiento

< >



ANOCHE se SUSPENDIÓ EL (((ALCOHOLÍMETRO))) en CDMX No se instaló ninguno de los 10 puntos de revisión



Lo dejan en STAND BY por #COVID19mexico



NO HABRÁ PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA X 1a vez desde septiembre de 2003@alzagareporter @Mondygc @5antaMerlina @laucasillas pic.twitter.com/0xY8R13hCf