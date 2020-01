Suspenden a coach de universidad de Veracruz tras señalamientos de acoso sexual

Luego de una serie de señalamientos de acoso sexual que fueron difundidos a través de una conversación por facebook, el coach del Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES) fue suspendido por las autoridades del plantel.

A través de un comunido, la Universidad IVES anunció la destititución temporal del entrenador, aunque añadió que hasta el momento, ninguna persona se ha presentado ante las autoridades de la escuela para denunciar los actos que fueron cometidos por el coach.

"Hasta el momento, hacia dentro de la nuestra institución no existe alguna queja formal en contra de la persona citada y se ha tomado conocimiento de la situación a través de los comentarios publicados en redes sociales, ignorando hasta el momento la identidad de la posible vícitma", señaló la institución.

"No obstante, en cumplimiento a nuestras obligaciones institucionales, la Universidad ha procedido a iniciar el protocolo de actuación correspondiente (...) tomando como medida preventiva la decisión de separar, de manera provisional y sin que ello implique presunción de culpabilidad, al C. Carlos Arturo Shiraishi Ponce", añade.

Coach de universidad en Veracruz es señalado por acoso sexual a sus alumnas

Un entrenador de una universidad privada en Veracruz, fue señalado a través de las redes sociales de presunto acoso sexual, luego de que se exhibieran una serie de conversaciones con una alumna de la institución a quien le solicitó tomarse fotos desnuda.

Te puede interesar: Universidad de Yucatán no investigará a maestros que fueron acusados de acoso sexual en Me Too Mérida

De acuerdo con medios locales, el coach del Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES) señalado de acoso sexual, ha usado las relaciones cercanas que guarda con las autoridades del plantel para pedir a las estudiantes encuentros clandestinos a cambio de su permanencia en el equipo.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana