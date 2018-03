Supuesta marea roja en costas yucatecas

Afirman que han visto algunas manchas en el mar, indicando probable marea roja

Se encienden los focos rojos las costas yucatecas, pues personas afirman haber visto manchas en el mar, indicando posible marea roja que amenaza al turismo y a pescadores. Comenzaron las indagatorias y se compartió información de otros puertos, los cuales aseguraron no haber visto nada inusual y que las actividades pesqueras siguen su curso sin ningún problema. Al parecer, los manchones que se asegura haber visto no han avanzado y no presentan próximo riesgo alguno, estos fueron vistos por las costas de El Cuyo. Por otro lado, las autoridades de la Seduma han confirmado esta tarde que no hay reportes oficiales de presencias extrañas en el mar que determinen marea roja, por lo que piden a los yucatecos mantener la calma. Así mismo, se recalca que la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios no ha emitido comunicado que señale la aparición de las ya mencionadas manchas. Se le invita a la sociedad mantenerse informada en páginas oficiales para estar al tanto de las actualizaciones o comunicados que pudieran publicar.