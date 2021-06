Suprema corte avala el uso de la marihuana en México

Este lunes 27 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de la Salud que evitaban el consumo lúdico de marihuana.

Se informó a La Verdad Noticias que durantes la sesión ocho ministros votaron a favor del proyecto presentado por la ministra Norma Lucia Pina, el cual consistía en declarar inconstitucionalidad de los artículos 235(último párrafo), 237, 245 (fracción primera), 247 (último párrafo) y 248.

Luego que la votación finalizara Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte, indicó que la votación se realizó es histórica y beneficia los derechos de los consumidores.

Cabe indicar que el análisis de la SCJN se llevó a cabo porque el Senado no legisló sobre el tema, pues se encargó de aplazarlo en múltiples ocasiones desde febrero de 2019. Al Senado se le otorgó un plazo de 90 días para llegar a una decisión, pero lo fueron postergando y la SCJN retomó el tema.

Zara Asheley Snapp, cofundadora del Instituto RIA, indicó que "La Suprema Corte de Justicia de la Nación les da ese tiempo, pero los diputados y senadores no lo hacen. Ha habido mucha discusión, pero nunca se aprueba la Ley. Solicitan prórrogas hasta que llega el plazo, el 30 de abril de este año y el Senado no solicita oficialmente una prórroga y tampoco aprueba la Ley. Esto da la oportunidad a la Suprema Corte de que ellos empiecen con la declaratoria general".

¿Está México preparado para la despenalización de la marihuana?

El uso lúdico del cannabis podría despenalizarse pronto

Cabe indicar que ahora los ministros solo discutirán sobre los cinco artículos de la Ley General de la Salud que estipulan la prohibición del cultivo para el consumo propio y no abordan otros temas como la regulación de la compra o venta, por lo que ha México aún le espera un largo camino respecto al tema de la marihuana.

"En una respuesta a la inacción del Congreso. Los ministros no van a hacer una política pública, el proyecto no incluye la regulación, si se puede vender, tipos de licencia que se van a dar. Los ministros sólo van a discutir los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el cultivo para uso personal.

Por su parte la titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot, indicó que México se está preparado para pronto despenalizar el cannabis, pero que aún falta delimitar, claramente, algunos aspectos importantes como los cuidados necesarios para evitar que la sustancia llegue a los menores de edad.

"Se pretende una venta de cannabis con restricciones, con muchos candados para que la producción no se fugue al mercado negro, no caiga en las manos de los menores, que no se involucre el crimen organizado en este tipo de actividades" indicó.

¿Se despenaliza el consumo de marihuana?

Aun faltan varios puntos a legislar respecto al tema

Se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran el pleno de la Sala Superior y se se acepta la declaratoria general de inconstitucionalidad se eliminarían los artículos que prohíben el consumo lúdico de la Marihuana, además ya no habría problemas legales ni penales para las personas que lo utilicen.

Sin embargo aunque se despenalice el uso de la marihuana aún se tendrían que legislar aspectos como el cultivo, la producción, venta y consumo en adolescentes, temas que los legisladores no lograron solucionar en dos años.

