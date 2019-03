Suman seis periodistas muertos en lo que va del gobierno de AMLO presidente

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración dela Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que con el asesinato del periodista Santiago Barroso en Sonora, son ya seis los homicidios de comunicadores en estos tres meses de gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que ya se investiga el atentado contra el locutor del programa radiofónico San Luis Hoy y buscarán que este tipo de intimidaciones no se repitan contra la libertad de expresión; añadió que el periodista no estaba inscrito en el mecanismo de protección para periodistas.

“Es un hecho lamentable, ya está la investigación en curso, creo que es totalmente condenable y debemos ir a esclarecer estos hechos y buscar que no se repita, es lamentable lo que está pasando y los atentados contra la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística. No estaba y no teníamos antecedentes de algún registro de amenaza en su contra”, informó en breve entrevista.