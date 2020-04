Suman 126 casos de coronavirus en Nuevo León

La tarde de este viernes, la Secretaría de Salud en Nuevo León informó que el número de contagios por coronavirus en ese estado de México se ha elevado a 126, mientras que el número de muertes se mantiene en cero.

Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud en el Estado, manifestó que aún no se alcanza la curva de inflexión, es decir, la mayor cantidad de casos de coronavirus en Nuevo León por lo que las acciones preventivas que se realicen en las próximas semanas serán determinantes en el comportamiento de la enfermedad.

"Se avecina la Semana Santa y deseo comentarles que debemos permanecer en nuestra casa, esta enfermedad nos puede matar, puede hacer que fallezca un miembro de la familia, de los seres que más aman en su vida, debemos de permanecer en nuestra casa, no son vacaciones de Semana Santa, así que debemos suspender todas las acciones no esenciales, no acudir a espacios públicos donde haya mucha gente, si necesitas ir al supermercado trata de ir sola o solo y ofrécete a comprar al mandado a un adulto mayor", declaró.

De acuerdo con las cifras de salud, Nuevo León registró un caso más de coronavirus este viernes, luego de los ocho confirmados ayer jueves, de los cuales seis fueron confirmados por el INDRE y dos por laboratorios privados pendientes de confirmación, con lo que ya suma 85 confirmados en el estado y 41 en laboratorios privados, para dar un total de 126.

Así lucen hasta ahora el número de casos por coronavirus en Nuevo León.

De los seis casos nuevos confirmados por el INDRE, dos son hombres de 54 y 47 años, con antecedente de viaje a Estados Unidos y España, respectivamente; mientras los otros cuatro son de transmisión comunitaria, tres hombres y una mujer.

"Cada vez tenemos más casos de transmisión comunitaria, ¿qué significa esto?, que tenemos el virus circulando en Nuevo León, en nuestro país, y eso nos hace estar más alertas, no bajar la guardia, seguir reforzando las medidas de prevención, la sana distancia y debemos de seguir quedándonos en nuestra casa, no son vacaciones, debemos de ganarle la batalla a este virus y para ganarle la batalla debemos resguardos en los hogares para que este virus no encuentre huéspedes", manifestó el funcionario estatal.