Sujeto denuncia amenazas de muerte por negarse a pagar $1489 a un Uber

Sujeto denuncia acoso por negarse a pagar un viaje en $1489

Un sujeto oriundo del estado de Tlaxcala, denunció que fue víctima de maltrato al negarse a pagar una cantidad exhorbitante por un servicio de la plataforma Uber.

Leonardo Vázquez explicó que el pasado 03 de diciembre pidió un servicio de taxi ejecutivo para irse a su casa, el cual le marcaba la cantidad de $69 pesos, la cuota normal que siempre paga.

El problema se suscitó cuando al llegar a su destino, el chofer pretendía cobrarle $1489 pesos por el viaje, ya que según él era lo que le marcaba la plataforma, amenazando e intimidando al pasajero para que le pague dicha cantidad.

Leonardo Vázquez relató cómo ha sido su experiencia con el viaje más caro que le cobrado la plataforma y que por supuesto se negó a pagar.

“Pido Uber el 3 de diciembre a las 9 pm y en la App sale el costo de 69 pesos, me recoge, me lleva a mi domicilio y llegando me dice que son $1,489, no le pago eso y me dice págame lo que te sale a ti y veo cómo me arreglo con el resto, se va y al otro día va a mi casa 7:30 a que le pague el resto y después me vino a buscar a mi negocio y me amenazó de muerte”, dijo Leonardo Vázquez.

Después de que Leonardo se negó a pagar dicha cantad, el sujeto lo visitó en su centro de trabajo, amenazó y ejerció actos de presión, hostigamiento y amenazas en contra de él.

Dueño del Uber es denunciado ante las autoridades

El sujeto fue denunciado por amenaza y acoso ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, bajo la carpeta de investigación 1144/2021.

Según declaraciones del denunciante, el conductor del taxi los ha amenazado a él y a su hijo con hacerles daño, por lo que la víctima teme por su vida, ya que el acusado dijo ser parte de del Ejército nacional.

La plataforma Uber no ha emitido palabra alguna sobre el caso, por lo que se presume deberá ser arreglado por las autoridades pertinentes.

