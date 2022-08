Suicidio en Metro CDMX provoca grave retraso en la Línea 3

Este lunes 29 de agosto cientos de usuarios reportaron por grave retraso en la Línea 3 del Metro CDMX por un nuevo suicidio que se suscitó cuando la persona se arrojó a las vías del tren y perdió la vida casi de manera inmediata.

Según indica el comunicado que fue emitido desde la cuenta oficial del transporte más usado en la Ciudad de México, alrededor de las 06:00 de la mañana se normaliza el servicio luego de más de media hora de espera, sin embargo no se ha dado información de lo sucedido ni el estado de la persona, aunque se señala que sí murió.

Los usuarios reclamaron a través de redes sociales que en un principio nadie les notificó sobre lo que estaba causando el retraso, pues los servicios de emergencia tardaron en llegar y no había información; muchos se mostraron enojados dado a que la situación ya los había afectado en sus horarios laborales o escolares.

Otra parte de los comentarios que se hicieron presentes en la publicación del Servicio de Transporte Colectivo, y se limitaron a enviar su pésame a la familia de la persona que decidió quitarse la vida arrojándose a las vías del Metro.

“No es que no me importe la muerte de esa persona, quizá tú no vas en el metro y no llegas tarde al trabajo… QDP la persona que nos retrasó, ni modo”.