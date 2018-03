Sufre El Chapo Guzmán en EUA

La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera se quejó de que las autoridades estadounidenses todavía no permitan al líder del Cártel de Sinaloa llamar a sus familiares, a pesar de que se autorizó hace dos semanas que pudiera contactarlos durante media hora al mes. Agencias/Diario La Verdad Estados Unidos “Las autoridades le siguen prohibiendo que lo haga”, lamentó en un comunicado su abogado, Eduardo Balarezo. En declaraciones a EL UNIVERSAL, el letrado redobló su queja: “Siempre hay algo más. Ahora dicen que están ‘escrutando’ el número que les di para las llamadas”, dijo, dejando entrever que la fiscalía pueda estar viendo opciones sobre cómo ubicar teléfonos o hacer investigaciones previas.

El abogado aseguró a este diario que entregó a la fiscalía “días y fechas” en los que El Chapo quisiera llamar a sus familiares, sin obtener todavía respuesta.

Guzmán Loera sigue desde su llegada a Estados Unidos —mañana hará nueve meses— en régimen de “aislamiento completo”, condición impuesta “a pesar de que no hay ninguna evidencia presentada en su contra”.

El más reciente revés judicial a las condiciones de El Chapo se produjo el martes, cuando el juez Brian Cogan desestimó la petición de que tanto el narcotraficante como su letrado puedan compartir sala en las visitas legales a la cárcel, lo que “complica” la tarea de la defensa. “El señor Guzmán está decepcionado por la decisión de la Corte”, dijo Balarezo, quien seguirá visitando al preso en salas separadas por una mampara.

Tanto la fiscalía como el juez Cogan argumentaron que las modificaciones en las condiciones de las visitas legales propuestas por la fiscalía eran suficientes para garantizar “reuniones productivas sin poner en riesgo las preocupaciones de seguridad” de EU.

Entre ellas está la colocación de una “ranura” para intercambiar documentos, elementos que para Cogan son suficientes para prepapar el juicio, y que deben estar implementadas antes de la próxima vista judicial del caso, programada para el 8 de noviembre.

JUEZ NIEGA A EL CHAPO CARA A CARA CON ABOGADO

Un juez federal negó el martes la solicitud del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán de poder reunirse con su abogado frente a frente, sin paredes o vidrios de protección que separen a ambos en las salas de una cárcel neoyorquina.

El juez Brian Cogan dijo en su decisión que la fiscalía ha propuesto ciertas facilidades para que haya mejor comunicación entre El "Chapo" y su abogado, Eduardo Balarezo, cuando se reúnen en la cárcel de alta seguridad Metropolitan Correctional Center, en Manhattan, y que por lo tanto niega la solicitud de Guzmán de pedir que las visitas sean cara a cara.

"La corte queda satisfecha al considerar que, con estas mejoras, el acusado podrá trabajar de forma efectiva con su abogado", dijo Cogan en su decisión.

"El Chapo" había argumentado que no podía escuchar ni ver bien a su abogado cuando se reunían.

Balarezo no respondió de forma inmediata a mensajes de The Associated Press solicitando una reacción a la decisión del juez, que se encuentra disponible en el sistema electrónico de la corte.

Con información de El Debate y El Universal