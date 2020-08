Sube aprobación de AMLO 2.8% durante julio

El primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), subió en la aprobación ciudadana en el último mes de julio a pesar de que la pandemia por el coronavirus no cede, además de que también se desvirtuaron las razones de la visita a Donald Trump en la Casa Blanca, para dar el banderazo de salida al nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

Conforme al estudio mensual de la empresa Consulta Mitofsky el mandatario tabasqueño en el mes de junio estaba con una aprobación de 48.6% para subir a 53.0% en promedio.

Según dicha empresa de estudios de opinión en febrero de 2019 es el punto más alto en que se encontraba el presidente AMLO en aceptación ciudadana con un 67.1%, cifra que fue descendiendo cada mes conforme pasó el tiempo hasta llegar abril de 2020 donde la desaprobación superó a los que respaldaban su gobierno: 52.1% contra 47.5% que si lo respaldan.

AMLO se encuentra entre las preferencias

Se hace a diario



La encuesta según precisó se hace diariamente y en donde durante precisó en julio aumentó en 2.8% la aceptación del mandatario tabasqueño, el mayor incremento en un mes en lo que va del sexenio.



Entre los actos importantes que marcaron que sus bonos subieran de acuerdo a dicha empresa están: la visita en la Casa Blanca donde estuvo todo el día con el mandatario estadounidense, además de la captura ese día del ex gobernador Cesar Duarte-8 de julio-.



Además de la extradición de Emilio Lozoya como “testigo colaborador, además de que AMLO presentó la reforma a pensiones. En contra anotó la crisis sanitaria que padecemos.

AMLO se acerca a las personas del campo

Segmentos sociales



En cuanto a los grupos sociales que apoyan la política de AMLO sobresalen los del sector informal con un 63.1%, estando en contra un 34.8%.



Los maestros lo apoyan con un 62.1%, mientras que un 37.4% está en contra. Los campesinos también lo respaldan mayoritariamente con un 61.5% mientras que no lo respaldan un 37.4%.



Asimismo los jóvenes lo respaldan con un 55.8% estando en su contra 43.9%; los comerciantes a favor 54.2% y en contra 47.2%; los empleados a favor 53.3%; mientras en contra 46.5%; los servidores públicos están a favor 52.8% no a favor de AMLO 45.0%; en tanto que los Free lance 52.7% en contra 46.8%, hombres 52.4% en contra 47.1%, preparatoria o menos están a favor 52.3% en contra 47.”%, en cuanto a edades de 30 a 49 años están a favor 52.1% en tanto que 47.3%.

Se divide la opinión

A nivel nacional están 50.3% a favor y 49.2% en contra de acuerdo a dicha encuesta. En cuanto a estudiantes 50.9% están a contra y 49 % a favor; en relación a las mujeres 51.1% están en contra mientras 48.4% a favor; amas de casa también en contra 51.5% a favor 48.0%.



Respecto a los profesionistas un 52.2% están en contra, en tanto que un 47.5% están a favor; en relación a los jubilados un 55% no lo respalda, mientras que un 44.6% si; de 50 o más años 57.2% no lo apoyan en tanto que un 42.2% no.

Acciones de Mejoramiento Urbano en Los Cabos, Baja California Sur | Gobierno de México https://t.co/I0aQ6eJgJq — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 7, 2020

TE PUEDE INTERESAR: AMLO anuncia homenaje diario para víctimas de COVID19 y alentar a personal médico

En relación a los universitarios 57.7% no lo apoya y un 41.8% lo respalda, en cuanto a los empresarios un 39.1 % lo aprueba mientras que un 60.6% lo desaprueba; en tanto que los desempleados 64.6 lo rechazan mientras que un 34.3 % lo respaldan. De los encuestados no votaron 23.1% por AMLO en tanto que un 64.6% aceptaron que si votaron por el primer mandatario.