Subdelegado del ISSSTE Michoacán intenta agredir a su hija y exesposa

Habitantes de Tepalcatepec, Michoacán, confrontaron a José Manuel Mireles Valverde, subdelegado de servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por intentar agredir a una de sus hijas y exesposa.

Según medios nacionales, los involucrados en este pleito se encontraron en una cafetería y luego de un rato de convivio, comenzaron a discutir; incluso, el sujeto intentó golpearlas pero las personas de alrededor se dieron cuenta e inmediatamente intervinieron para que no suceda.

Se dice que un guardia de seguridad que acompañaba al servidor público, incluso, sacó un arma de fuego e intentó intimidar a la expareja del Mireles Valverde.

Cabe mencionar que el subdelegado de dicha dependencia se refugió en la clínica de salud del municipio hasta las 16:30 horas, cuando después fue escoltado por elementos de la policía local para poder abandonar el sitio.

En los últimos meses, el subdelegado del ISSSTE con sede Michoacán, ha causado polémica por sus expresiones machistas hacia las mujeres.

En una conferencia en la clínica de Apatzingán el 4 de septiembre, llamó "pirujas" a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia; las acusó de pagar bajas cuotas y exigir atención médicas de alto costo para el tratamiento de enfermedades crónicas.

A una semana de ésto, se difundió un video en el que se escucha como le dice a una mujer "nalgui..." al dar un discurso en Uruapan. Se observa igual al exlíder de las autodefensas relatar una anécdota a personal médico de un hospital, cuenta que una persona lo amenazó con tomar una delegación si no le daba una plaza para una mujer que había conocido.

"Me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una 'nalgui...' nueva, son palabras de él, no mías", se escucha decir a Mireles.