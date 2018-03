"Su hija (o) está atado, no cuelgue o le vamos a hacer daño"

Un mensaje que puede llegar a cualquier teléfono; gritos de fondo que paralizan a los padres y que permiten a los delincuentes aprovecharse del momento

«Tiene a su hija atada de pies y manos; no cuelgue o le vamos a hacer daño». Es un mensaje que puede llegar a cualquiera por teléfono y, ojo, porque puede ser la carnada para que usted crea que alguien cercano es víctima de un secuestro virtual, como los cientos de personas que han denunciado esta estafa este año. Una llamada en la que se escuchan s gritos, que a veces las personas si creen que son de unos de sus hijos, y una voz masculina que suena amenazadora que pronunciaba la citada frase que a cambio de la liberación de sus hijos piden dinero, es una estafa cotidiana en los últimos meses. Cientos de personas han sido víctimas de supuestosmuchos de ellos se dan cuenta de la estafa y no caen en la trampa, pero otro porcentaje en medio del susto no le es posible detectar la mentira y caen en la estafa. Los secuestros virtuales son el delito de moda en el país.

Todo un ejemplo de un secuestro virtual y un modus operandi sobre el que alerta la Policía. No es ni más ni menos que un intento de estafa a través de una llamada de teléfono que hace creer a la víctima que un familiar suyo está secuestrado o que se accidento, esta en un aeropuerto o necesita dinero para regresar a casa.

El número de teléfono es elegido por casualidad entre las decenas o centenas de llamadas que pueden efectuar para ver quién «cae».

