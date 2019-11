Sorprendente “tornado de mar” deja aterrados a turistas quienes lo graban en video

Por la tarde del martes varios turistas y lugareños que se encontraban en las playas de de Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero quedaron asombrados e incluso hubieron quienes mostraron cierto nerviosismo cuando comenzó a formarse, lo que pareciera, un tornado dentro del mar.

Dicha formación que parecía más a una hilera compuesta de agua y que comenzaba desde las nubes y tocaba el mar, se le conoce como "culebra de agua", explicaron quienes están más familiarizados con estos fenómenos naturales.

Cabe mencionar, que esta formación o "culebra de agua" pudo ser admirada desde varios ángulos de las costas, por ello no desaprovecharon la oportunidad de grabar lo que ocurría en video y posteriormente lo colocaron en las redes sociales donde se han hecho virales en las redes sociales.

¿Qué son las culebras de agua?

Las formaciones de los pequeños torbellinos de mar, o como también se les conoce "culebras de agua", se forman cuando una masa de aire frío choca con una de aire caliente, lo que provoca que el viento comience a moverse de manera circular, formando columnas similares como las que se pudo captar en los videos, e incluso hay algunas que son de mayor tamaño.

Sin embargo, estas "culebras de agua" no duran mucho y no son destructivas ya que no tienen la capacidad de levantar objetos de gran tamaño, por lo que no causan daños en la zona donde se generan.

Ejemplo de lo anterior es que en algunos de los videos que circulan en las redes se aprecia que los lanches continuaron con sus actividades normales.

Ahora bien, en este caso, la "culebra de agua" que parece más a una columna nace en el cielo y toca el mar levantando una pequeña cantidad de la misma pero no llega a las playas ya que algunos de los bañistas sacaron su celular para inmortalizar el momento.

Así mismo, una vez que el tornado o "culebra de agua" desapareció una llovizna cayó en en las playas de de Ixtapa Zihuatanejo, la cual duró unos 30 minutos.