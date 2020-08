Sorprende sismo de 4.7 a Oaxaca; no se reportan daños

La tarde de este viernes un sismo de 4.7 de magnitud sacudió las costas de Oaxaca, sorprendiendo a muchos que aún se encontraban en horario de trabajo; incluso algunas familias salieron de sus casas ante el temor de que ocurrieran réplicas de mayor intensidad.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 14:45 horas de este viernes 21 de agosto; en su cuenta de Twiter, el Sismológico informó en primera instancia que la magnitud preliminar del temblor fue de 5.1 en las costas de Oaxaca, y se registró nuevamente al sureste del municipio de Crucecita, sin que hasta el momento se reporten daños o heridos.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc 150 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 21/08/20 14:36:23 Lat 14.53 Lon -95.57 Pf 10 km pic.twitter.com/PdzyugUFbe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 21, 2020

El Servicio Sismológico Nacional posteriormente, especificó que la medición final del sismo, que ocurrió a las 14:36 fue de 4.7. Los primeros reportes de Protección Civil señalan que hasta el momento no se reportan daños en la zona del temblor. Cabe señalar que apenas ayer jueves se registró otro sismo en la misma zona, el cual tuvo una magnitud de 4.3, por lo cual fue leve y no se percibió en la zona metropolitana.

Sismo en Oaxaca; no se activó la alerta

Al respecto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) señaló en su cuenta de Twitter que, dicho temblor no ameritó la activación de la alerta porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos, por lo que muchos no sintieron el movimiento telúrico.

Oaxaca es una zona con más alta tendencia a sufrir sismos.

Los expertos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano señalan que dicha alerta solo se activa cuando el temblor es de 6.1 grados en adelante, ya que se considera con la gravedad suficiente como para dañar algunas estructuras y/o edificaciones, por lo que con esta explicación queda descartado que hubiesen daños de estructuras.

Cabe destacar que las costas del Pacífico mexicano se encuentran en el llamado “círculo de fuego”, conformada por los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que es la zona con más alta tendencia a sufrir de temblores y terremotos. (Con información de Infobae)