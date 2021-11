Sopas Maruchan vuelven al mercado, pero sin el vaso de unicel

Las sopas Maruchan dejarán de venderse en vaso de unicel y ahora vendrán en un empaque de cartón, tras la revisión que llevó al retiro de casi 130 mil unidades del mercado, confirmó a Milenio el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Según expresó Sheffield al medio, la empresa decidió que cambiará la presentación de sus productos de forma paulatina luego de que el Laboratorio Nacional del Consumidor determinó que el empaque actual puede dañar la salud de quienes consumen el producto si lo preparan en microondas.

“La empresa está por proponernos un esquema para cambiar en futuros lotes el vaso de unicel, por cartón encerado (...) el producto es fabricado en Estados Unidos, todas las sopas Maruchan vienen importadas de allá, y la empresa nos va a presentar el calendario para ir cambiando los vasos”, dijo el procurador del consumidor.

“Porque así las personas, aunque lo metan al horno de microondas no va a pasar nada”, agregó.

Profeco y las Maruchan

Tomado del número de octubre de 2021 de la Revista del Consumidor (Profeco).

En su edición de octubre de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor presentó un Estudio de Calidad sobre sopas instantáneas que concluyó que las marcas Cup Noodles (Nissin) y Maruchan, entre otras, son poco benéficas para la salud humana.

En ejercicio de sus facultades, el organismo analizó 33 sopas instantáneas en diferentes contenedores (vaso de unicel, tazón o sobre), de lo que se concluyó que algunas no cumplen con la norma del etiquetado, no declaran la información nutrimental del producto o no contienen alguno de los ingredientes que dicen tener.

Sheffield detalló que un operativo de la Profeco retiró 129.937 unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de 9 marcas diferentes, uno de esos productos es la Maruchan Ramen.

Las Maruchan se quedan en México

Luego de que muchos mexicanos se preguntaron qué contiene la sopa Maruchan para que la Profeco decidiera retirarla del mercado, medios nacionales aclararon que esta marca no está incluida entre las que salen del mercado.

La dependencia solo retirará definitivamente las sopas instantáneas de las marcas Buldak y Ottogi Ramen, porque no contienen los ingredientes que declaran en sus etiquetas.

Profeco llamó a la ciudadanía a revisar la Revista del Consumidor para aprender más sobre el consumo de las sopas Maruchan. La Verdad Noticias.

