"Son tiempos de canallas": AMLO sobre renuncia de Zavala al PAN

Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión acerca de la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional. El presidente del comité ejecutivo nacional de MORENA reiteró su respeto a la determinación que tomó la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón, luego de conocer las razones que explicó Zavala le impidieron participar como candidata de Acción Nacional a la presidencia de la república. López Obrador dijo que aunque no hay ni ideas ni principios en las prácticas políticas de muchos políticos, “no todo está perdido” porque su movimiento busca la regeneración de Mexico así como el bienestar material y espiritual de todos los mexicanos.

“Respeto su decisión, son tiempos de canallas, impera desgraciadamente el haiga sido como haiga sido, no hay principios, ideales, no hay ética en el ejercicio de la política, pero no todo está podrido en nuestro país, existe afortunadamente como una bendición este Movimiento de Regeneración Nacional para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido” declaró al inicio de la asamblea en Valle Hermoso.

El mensaje de Margarita Zavala: