Solo 2 de 28 políticos tienen el 50% de aceptación

Lo que se haga, diga y se cumpla en el actual sexenio será definitivo para que una generación de mexicanos, - la mayoría no tan jóvenes – siga en la escena pública, mantengan en ascenso sus carreras o sean dejados en el cajón de los recuerdos.

De acuerdo con una encuesta de la casa “México Elige”, en la que incluyó los nombres de 28 personajes de la política nacional entre los que sitúan a 13 ligados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la mayoría de estos 13, como funcionarios en el actual gobierno, algunos gozan –según esta encuesta- de la aprobación de la ciudadanía, otros son “mal vistos” y en el peor de los casos “ni siquiera los conocen” pese a estar en la escena pública.

A la lista de personajes políticos mexicanos que han tomado las riendas del país desde diciembre del año pasado se anexan los nombres de 8 hombres y mujeres de la política nacional emanados del PRI, partido que no obstante el revés sufrido en las elecciones constitucionales del 2018, ha logrado cierta atención mediática en ocasión de su procesos interno para la renovación de la dirigencia nacional.

En este mismo sondeo para medir el posicionamiento de cada uno de los 28 personajes, también se incluyeron los nombres de 4 militantes del PAN; 1 del PRD; 1 de Movimiento Ciudadano y uno más del Verde.

La mayoría de los políticos incluidos en la lista de “México Elige” no tienen los mismos intereses, no militan en el mismo partido, no tienen el mismo jefe político, pero coinciden en que todas sus actuaciones presentes están enfocados en sus anhelos futuristas.

Indudablemente que hay muchos personajes más, por lo que, quienes figuran en la lista de México Elige, no son todos los que están ni están todos los que son, pero al estar ocupando espacios de relevancia pública, vale la pena analizar un poco sus actuaciones.

Tatiana Clouthier

Situada en el primer lugar de la lista con un 58.4 de aprobación entre los encuestados, Tatiana Clouthier es sin duda un personaje político de influencia a la que no hay que perder de vista

Actualmente es diputada federal por Morena, sitio que se ganó como coordinadora de campaña del actual presidente AMLO

La hija de Manuel Clouthier candidato presidencial panista en 1988, se ganó el mote de la “Tía Tatis” por su innegable empatía con los jóvenes y su acertado manejo en las redes sociales.

Marcelo Ebrad, actual secretario de Relaciones Exteriores. Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una de las personas más influyentes de México.

Marcelo Ebrard

Con una larga carrera política dentro del PRI desde 1981 al 1995, lapso en el que ocupó diferentes cargos públicos, Marcelo Ebrard, de ascendencia francesa; tuvo algunos devaneos políticos entre 1997 y 2000 cuando fue diputado por el Verde y hasta cofundó un partido con Manuel Camacho Solís.

A partir del año 2000, al declarar su abierto apoyo a AMLO, posteriormente y a la par de los cargos públicos disfrutados se afilió al PRD, para años después renunciar y seguir a AMLO en su carrera dentro de Morena. De acuerdo con la encueta de México Elige, Marcelo Ebrad, actual secretario de Relaciones Exteriores, goza de un 50.9 de aceptación.

Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una de las personas más influyentes de México.

Olga Sánchez Cordero

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila goza de reconocimiento como académica y principalmente por su labor como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante dos décadas, de 1995 al 2015.

La revista Forbes México ha colocado a Olga Sánchez Cordero en distintos años dentro del grupo de las 50 mujeres más poderosas del país. En la edición del 2013 ocupó la primera posición.

Otras revistas, como Quién y Líderes Mexicanos, también han destacado a la ex ministra como una de las personas más influyentes de México. Y en la encuesta realizada por “México Elige” obtuvo el 48.8 por ciento de aprobación ciudadana.

Claudia Sheinbaum toda su carrera política ha estado ligado a la izquierda y concretamente al lado de AMLO, quien la ha designado en diferentes cargos públicos.

Claudia Sheinbaum

La primera mujer en llegar a la alcaldía de la Ciudad de México por el voto popular, no es precisamente el estereotipo de la política mexicana; a diferencia de otras féminas Sheinbaum, primero mostró notable interés por la academia y la ciencia.

No obstante toda su carrera política ha estado ligado a la izquierda y concretamente al lado de AMLO, quien la ha designado en diferentes cargos públicos.

A pesar de su sobriedad y su manejo escrupuloso a la hora de exponer sus propuestas Claudia Sheinbaum no ha estado alejada de la polémica, tal como le ocurrió luego del terremoto de septiembre de 2017 en la ciudad de México, que dejó más de 300 muertos y afectó severamente la hoy alcaldía de Tlalpan. Entonces Claudia Sheinbaum fue acusada como responsable de lo ocurrido en el Colegio Rébsamen.

Seguramente a ello se debe que figura en el cuarto sitio de la lista de posicionamiento de México Elige con un 43.2 de aceptación.

Porfirio Muñoz Ledo, con 85 años de edad, podría pensar en su retiro de la vida pública.

Porfirio Muñoz Ledo

Con una vastísima hoja curricular en la que figura desde su carrera como docente y los distintos puestos públicos por diferentes partidos políticos (PRI, PRD, Partido Auténtico, Partido del Trabajo y Morena), Muñoz Ledo es quizá el veterano con la mayor experiencia acumulada en las lides políticas en la actual administración en la que encabeza la actual legislatura federal.

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, se ha distinguido por su postura aguerrida y brillante a la hora de debatir. Ahora con 85 años de edad, Muñoz Ledo podría pensar en su retiro de la vida pública pero quienes lo siguen le dan un 38 por ciento de aceptación, según la encuestadora.

José Narro Robles, tras su salida de la contienda y su renuncia al PRI, seguramente quiera alejarse de los reflectores públicos.

José Narro Robles

Durante su carrera -más administrativa que política y enfocada a la docencia y la salud-, el ex rector de la máxima casa de estudios de México, la UNAM, ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas científicas incluidas en los índices nacionales e internacionales más aceptados. En su mayoría sus textos se han enfocado a cubrir temas de educación, salud pública y administración de servicios de salud. Adicional, ha publicado 23 capítulos de libros de orden académico. Por lo que sorprendieron sus intenciones de ir por la dirigencia del PRI, pero más sorprendió su renuncia y el que asegurara haber militado en un partido por más de 46 años de los 71 que tiene de vida.

Narro Robles seguramente tras su salida de la contienda y su renuncia al tricolor quiera alejarse de los reflectores públicos, consciente que la población solo le da 36.2 por ciento de aprobación.

Ivonne Araceli Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, aspira a la dirigencia nacional del PRI.

Ivonne Araceli Ortega Pacheco

La política yucateca de 47 años de edad, es militantes del PRI, partido que la ha impulsado para ocupar diferentes cargos desde la presidencia municipal de su natal Dzemul, hasta la gubernatura de su natal Yucatán.

Ivonne Ortega Pacheco es una de las pocas mujeres que se ha atrevido a ir contra su propio partido señalando la antidemocracia y encabezado una corriente de apertura.

Actualmente con un 27.2 por ciento de aceptación de la población busca obtener la presidencia del CEN del PRI.

Miguel Ángel Osorio Chong es considerado la mano derecha del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Miguel Ángel Osorio Chong

Considerado la mano derecha del ex presidente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong fue el frustrado candidato presidencial que buscaba el lugar que finalmente le fue otorgado a José Meade.

Integrante de una familia de migrantes chinos, Osorio Chong pertenece a una generación de políticos forjados en la “cultura del esfuerzo”, no obstante la población consultada por México Elige le dio solo un 26.2 por ciento de aprobación.

Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, le ha tocado llevar las riendas del PRI nacional.

Claudia Ruiz Massieu

A la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari le ha tocado llevar las riendas del PRI nacional en su peor momento; fue designada por el presidente Enrique Peña Nieto como secretaria de Turismo (2012-2015) y luego como secretaria de Relaciones Exteriores (2015-2017). Su puesto en el gabinete de la administración más repudiada fue visto como "una cuota" o "una posición" a favor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Se define como una priista de "resistencia" y asegura no solo no tener miedo a ser oposición, sino que el partido que dirige debe ser una oposición valiente pero responsable. En los hechos no se ha visto esa valentía en el PRI y posiblemente a ello se deba que la ciudadanía la califique con un 24.4 por ciento de aceptación.

Alejandro Moreno Cárdenas renunció recientemente a la gubernatura de Campeche para dedicarse de lleno a la precampaña por la dirigencia nacional del PRI.

Alejandro Moreno Cárdenas.

Con una carrera dentro del PRI desde que tenía 16 años de edad, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, renunció recientemente a la gubernatura de Campeche para dedicarse de lleno a la precampaña por la dirigencia nacional del PRI, teniendo como principal competidora a otra ex gobernante de la península: Ivonne Pacheco.

Alejandro Moreno a pesar de ser el llamado candidato de línea en el PRI, solo goza de un 17.7 por ciento de aprobación en la lista formulada por México Elige.

NUMERALIA

28 personajes de la política buscan continuar en los reflectores

13 de estos están ligados al partido Morena; algunos ocupan cargos en la administración federal



