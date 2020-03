¡Sold out! Veracruzanos agotan cachitos del sorteo del avión presidencial

En el estado de Veracruz, los cachitos para el sorteo de la Lotería Nacional, para rifar un monto similar al del avión presidencial, se han agotado, según dio a conocer el portal de noticias locales, XEU.

De acuerdo con la XEU, en la ciudad de Veracruz los puestos dedicados a vender los cachitos de la Lotería Nacional, ya no tienen en existencia los boletos del sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre a las 16:00 de la tarde, en el marco de la ceremonia del grito de Independencia.

Los comerciantes dedicados a la venta de los boletos señalaron al portal de noticias que desde que llegaron a la ciudad el pasado martes, los cachitos han tenido gran demanda entre la población, pese a su precio de 500 pesos.

"Ya no hay ya se acabaron, tiene días que no nos han llegado, aún no traen remesas hasta nuevo aviso, yo creo que hasta mañana o el lunes", dijo Sofía Hernández a la XEU.