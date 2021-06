Socavón en Puebla: grupo musical graba video con botarga de Bob Esponja

El socavón en Puebla fue sede de la grabación de un video de un grupo musical que llegó con todo y botarga de Bob Esponja y las redes sociales ¡estallaron!, ¡aquí te damos todos los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que el socavón ha sido el foco de atención de las últimas noticias nacionales, no solo por la gravedad del problema que implica para quienes son dueños de las tierras, sino porque hasta el momento no se tiene claro cómo se produjo y si tendrá solución; sin embargo, el buen humor mexicano no cambia aun con estos hechos, pues ahora, una agrupación musical lo aprovecha para dar brinco a la fama.

Anteriormente te contamos que tras lo ocurrido en el Socavón en Puebla se donará casa nueva a la familia afectada, y aunque es una gran noticia, aquí te contamos otro inesperado evento entorno a este siniestro.

Video de grupo musical es grabado en el socavón en Puebla

Video de grupo musical es grabado en el socavón. Foto: quintafuerza.mx

El socavón en Puebla fue el lugar elegido por la banda oaxaqueña Banda Vientos del Sur para filmar un video musical donde aseguraron previamente por medio de su cuenta oficial en Facebook que presentarían a su nuevo integrante, este lleva el apodo de “El Bob”.

La justificación de esta banda musical para grabar el video en el socavón es que su canción en algún momento hace referencia a que la tierra se abre, de ahí que los músicos y cantantes decidieron viajar hasta Santa María Zacantepec para realizarlo, y aunque les fue permitido, les indicaron que lo único que tenían prohibido hacer es ruido.

Derivado de estos acontecimientos las redes sociales comenzaron a hacerlo viral despertando buenas y malas opiniones sobre la decisión de los músicos, por una parte algunos indicaron que se puede tomar como un acto de burla para los afectados de este siniestro, el cual ha dejado sin casa ni tierras cultivables a los dueños.

Sin embargo, hubo quienes también apoyaron a la banda oaxaqueña, pues, aseguraron que se debe apoyar al talento mexicano y que ante la pandemia el sector de la música también ha sido afectado, así que, fueron creativos al aprovechar esta oportunidad, ya que, después de todo solo están haciendo su trabajo.

Por otro lado, cabe recordar que ya existe una cumbia El Socavón en Puebla del Grupo Sin Razzon, y aunque también ha recibido malas críticas, ha sido una buena oportunidad para que esta agrupación se diera a conocer.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.