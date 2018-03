Sobreviviente de sismo: 'fue espantoso, exageradamente fuerte'

Don Edgar, de 69 años de edad, se considera afortunado por sobrevivir al sismo de 7.1 grados

Nos quedamos parados hasta que nos dimos cuenta cómo había sido todo esto”, indica el vecino de la colonia Centro, al comentar que la Torre Latino, como también es conocido ese edificio, empezó a “tronar mucho y se movió el piso”.

Desde una jardinera frente a lo que era el, a donde llegaron, el señor Edgar mira afligido como una maquina comienza a remover el escombro que ocasionó eldel pasado 19 de septiembre. Dice e que es una persona muyporque a las 13:14 horas del martes pasado, cuando empezó a cimbrar la tierra, estaba viendo uno programa de televisión en su departamento: el número 102. En ese momento intentó ponerse los tenis y, cuando se dispuso a salir, decidió cerrar la puerta porque apareció, relata el señor de 69 años de edad, mientras continúa sentado. Edgar Parabeles Flores dice que el temblor fue, tanto que parte del inmueble de 10 pisos quedóen cuestión de segundos. De manera quea los departamentos, oficinas y algunos locales comerciales ubicados en sus distintos niveles que, en conjunto, fueronpara dar función a la Casa Latinoamericana. Comenta que en Cuernavaca ha vivido por al menos 37 años yPero escuché algunos “golpazos fuertes (en la ventana), me asomé y (minutos después) ya estaban los de Protección Civil”, narra don Edgar, quien añade que le pidieron salir porqueEntonces, losle ayudaron a, argumenta. Cuando había pasado el susto -después de pisar parte del perímetro que hoy sigue acordonado- miró aquel edificio yDesde afuera todo fue diferente para el señor Manuel Espinoza, pues ello sorprendió cuando platicaba con su tío Juan González. Los dos estaban a un lado de la puerta de una tienda de venta de artículos para el hogar. Ahí, sobre la banqueta, su tío tenía un pequeño puesto de ropa interior. “Cuando empezó a temblar nos (fuimos) a la mitad de la calle, pero no habíamos comprendido la magnitud del problema y de que el edificio podría venirse”, expone.Cuando empezó auna parte -después de cimbrarse la tierra- miró a la gente correr en todas las direcciones y, al acabar el, esperó a que el señor Juan se recupera del. “Incluso llamé a su hermano para que viniera por él”, comenta. Después llegó la ayuda para quienes estuvieron en riesgo. “Sólo me di cuenta cuando empezaron a sacar a las personas de una ruta (colectivo) y un taxi” porqueañade don Manuel, quien este día vino a la