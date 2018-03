El edificio se deslizó hacia donde se resguardaban maestros, estudiantes y personal del sismo

Te puede interesar

El sobrepeso de casin, que dejó 19 niños muertos y 7 adultos, el pasadoEn 2016, la directora del colegio, Mónica García Villegas –actualmente- mandó a construir fuera de la norma un cuarto nivel, cuyo piso era de porcelanato, material difícil de malear y que necesita de una buenapara ser soportado. Ello hizo que la estructura no aguantara y provocó que con else vencieran y el edificio se deslizara hacia la parte donde los alumnos, maestros y empleados se concentraron para resguardarse de un. Así lo revelaronque ordenó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales se agregaron a la carpeta de investigación TLP-2/UI-3C/D/1695/09-2017. De acuerdo con el reporte de los 17 peritos especialistas en arquitectura, fotografía y construcción, el departamento tenía un peso total de 976.50 kilogramos y que los castillos deAsimismo, subrayaron que la edificación no se derrumbó hacia abajo, como regularmente sucede con losy que quedaronluego delSe concluyó que los castillos tenían una dimensión inferior a laañadida, es decir que no soportaron el cuarto piso de casi una tonelada y no contaban una con una buena cimentación de origen, provocando que elal deslizarse 10 centímetros donde fueron instalados.