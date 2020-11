Sobornos de Lozoya se guardaban en el baño

De acuerdo con el testimonio de Miguel Pérez Esquivel, chofer de Emilio Lozoya, el pasado 28 de agosto, relató a la FGR que en la segunda mitad de 2013, José Velasco Herrera le pidió llevarlo a esa oficina de Las Lomas para recibir un dinero de parte de Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), socia mexicana de Odebrecht.

Esta mujer falleció en 2014 por diversos padecimientos crónicos. "Al llegar a Montes Urales el señor José Velasco se bajó del coche y yo lo estuve esperando en el vehículo, después de una hora bajó y no traía nada, por lo que le pregunté que si no habían llevado el dinero y me dijo que sí, pero que era mucho dinero y que mejor lo metió al baño de la oficina de Montes Urales 425", contó Pérez Esquivel a la Fiscalía.

"Aquí quiero señalar que, por mi puesto, yo sabía que había un baño en donde guardaban el dinero en efectivo, el cual sólo podía abrir José Velasco o bien Francisco Olascoaga, pero José siempre estaba preocupado porque existía otra persona que tenía llaves del baño donde guardaban el dinero".

Dinero de sobornos para diputados los guardaban en el baño

En el baño guardaba el dinero Lozoya para pagar sobornos

De acuerdo con Reforma, a principios de diciembre de 2013, el chofer llevó a Velasco a la oficina alterna, donde dispondría de casi 14 millones de pesos para entregarlos a Rafael Caraveo Opengo, el colaborador del ex senador panista Jorge Luis Lavalle que fue vidoegrabado con fajos de dinero en efectivo.

Días después, Lozoya llamó a Velasco para comentarle que "los cabrones del PAN" le habían dicho que sólo les había entregado una parte del dinero acordado.

Por el tono de esa conversación, Pérez Esquivel recuerda que vio salir a Velasco muy preocupado de la oficina de Lozoya, "estaba sudando y se le veía profundamente estresado”.

"Ante esto, (Velasco) me dijo consternado que él mismo había contado el dinero y que esta gente nos estaba engañando; horas después, el licenciado Velasco y yo pedimos ir a ver al licenciado Lozoya para explicarle que lo que decía la gente del PAN era una mentira y que por favor no dudara de la lealtad del señor José Velasco Herrera", cuenta Pérez.

"El licenciado Lozoya estaba fúrico, diciendo que jamás dudaría de la confianza del licenciado Velasco y que los panistas lo estaban extorsionando y que además, ni siquiera eran capaces de cumplir los acuerdos".

El director de Pemex les dijo que él resolvería el problema que había ocasionado el faltante de dinero y les pidió de favor que fueran muy cuidadosos en no mencionar nada y cuidarse, porque estaban "lidiando con gente muy peligrosa".

Según el chofer, a partir de entonces empezó a ver deprimido al jefe de ayudantes de Lozoya. El jefe de escoltas de Lozoya aseguró ante la FGR haber entregado a domicilio 19 millones 190 mil pesos a cuatro políticos y ex funcionarios, pagos que el ex director de Pemex señala como sobornos por la aprobación de la reforma energética y las ventajas gubernamentales brindadas a una filial de Odebrecht.

José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, políticos priistas, fueron algunos de los personajes a quienes Norberto Gallardo Vargas, militar del Estado Mayor Presidencial, dice haberles entregado maletas de dinero en efectivo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de “La Verdad Noticias”, las entregas individuales fueron de 6 millones 800 mil, 4 millones, 4 millones 390 mil y 4 millones de pesos, a los personajes enlistados en el mismo orden.

"Aquí les manda esto el jefe Luis Videgaray", les dijo en la puerta de sus casas a la mayoría de ellos, según el testimonio que rindió ante la Fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: UIF alista sexta denuncia contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

El 11 de agosto pasado, cuando Lozoya presentó su denuncia ante la FGR, todos los aludidos rechazaron en forma categórica haber recibido sobornos, como lo manifestó el querellante. Ahora su chofer repite la misma historia, pero con otros detalles como domicilios, teléfonos y fechas.

Con información de Reforma