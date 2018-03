Slim señala las claves para el crecimiento de México

El empresario afirmó que México no ha sabido aprovechar las oportunidades para su crecimiento, esto es lo que propone

LAS CLAVES SON:

México no supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron durante las últimas tres décadas para crecer a mejor ritmo, aseguró Carlos Slim este martes durante la Cumbre de Negocios 2017 celebrada en San Luis Potosí. “Desaprovechamos el boom petrolero de los años 80 y 90. No sólo nos gastamos esos ingresos de 50 mil millones de dólares, sino que nos endeudamos con un monto similar. En los 90 desaprovechamos el flujo de ahorro”, precisó Slim. El empresario hizo un llamado a recuperar los cinco puntos del Acuerdo de Chapultepec, firmado hace 12 años, los cuales contienen los instrumentos para tener un rumbo definido, al volverlos políticas de Estado y evitar dependencia de un gobierno. Slim indicó que estas políticas públicas pueden tener continuidad en cualquier nuevo gobierno, pues su objetivo es reforzar el Estado de derecho y la seguridad pública, objetivos que debe cumplir cualquier gobierno.El empresario dijo que México necesita apostar por la creación de una clase medio ascendente con mejores empleos, los cuales a su vez aumentarán el poder adquisitivo de los ciudadanos y por ende las fianzas del país.Slim dijo se debe revaluar el tema de los programas sociales, lo cuales en lugar de dar apoyos comiencen a dar sueldos, es decir, a cambio de un trabajo, lo cual ayudaría a la gente a conseguir trabajo e integrarse a la economía formal.El dueño de Telcel y Telmex precisó que el modelo dogmático de educación debe quedar atrás, pues de nada sirve memorizar conocimientos. Además se debe impulsar la educación vía internet para aquellas comunidades alejadas o personas que no puede asistir diariamente a una escuela.Slim dijo que aunque en México están dos de la compañías de telecomunicaciones del mundo, AT&T y Telefónica, éstas han invertido poco en infraestructura, pues la actual legislación les permite usar la de América Móvil sin costo alguno.El empresario preciso que se deben de repensar las ciudades para que la gente vida, estudia y se divierta sin necesidad de hacer largos traslados todos los días. Esto ayudaría a direccionar la riqueza en varios puntos, en lugar de concentrarla en un sólo punto. Finalmente, Slim recalcó que el combate a la pobreza significa atraer a la gente marginada e incorporarla a la economía moderna. Sin embargo, lamentó que el Acuerdo de Chapultepec haya quedado en el olvido por los gobiernos locales y los partidos.