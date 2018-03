Sismos en México causan estrés a 12 millones de niños

Es necesario que reciban una mejor atención; estrés e inquietud, los principales problemas de los infantes, afirma

Todavía no tenemos el desagregado, pero esa información es importante porque significa que entre un millón y medio y 2 millones de niños se verán afectados de manera permanente por la demolición de escuelas", enfatizó.

El estrés postraumático se está traduciendo en problemas de sueño, inquietud, y si no lo acompañamos de manera profesional va a tener afectaciones futuras", agregó.

"La Secretaría de Educación Pública (SEP) debe implementar protocolos básicos para el retorno a las escuelas: contemplar que las instalaciones ya hayan sido evaluadas, que no corran riesgos", señaló el especialista.

Al menos 12 millones de niños en las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre sufren de estrés postraumático, aseguró, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Al presentar la estrategia #NiñezPrimero, dijo que a ello se agrega queporque los inmuebles aún se encuentran en observación por autoridades de Protección Civil. Pérez García mencionó que la respuesta del Estado no ha sido la mejor, y si llegó fue muy tarde, para atender a la población infantil que se vio"Algo que es importante destacar es que por las afectaciones, hasta el 10 de octubre, 12 millones de niños seguían sin escuela por la revisión estructural de escuelas", dijo. Mencionó que, según las cifras de la Secretaría de Educación Pública,estructural o que van a ser demolidos.Llamó al Estado para que se ponga atención al daño que han sufrido los niños o de lo contrario será difícil atacar ese estrés postraumático. "la educación, que es elemental en la construcción de proyecto de vida, y sus viviendas.Dijo que, a diferencia de la Ciudad de México, donde sí han estado dando datos oficiales, en municipios más alejados de los estados afectados no se tiene información sobre los problemas en la niñez. Expresó su preocupación por la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en donde los niños siguen con temor por los constantes temblores desde el 7 de septiembre, en donde "retumba la tierra y eso afecta aún más a los niños; el estrés postraumático seguirá para ellos". Exigió que las autoridades tengan unapara que sea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes el que ofrezca una respuesta articulada de las dependencias correspondientes. Pidió agilizar la respuesta de las Procuradurías de Protección en los Sistemas DIF,en los territorios que resultaron afectados. Demandó que las Procuradurías implementen planes de restitución de derechos en casos de orfandad, y de niños y adolescentes que no tienen vivienda o escuela.