Sismo de 4.5 de magnitud sacude a Zihuatanejo, Guerrero

Un sismo de magnitud 4.5 en la escala Richter ha sacudido este viernes a Zihuatanejo, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten victimas mortales, heridos o daños materiales considerables.

A través de su cuenta de Twitter @SismologicoMX informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 6:14 horas de este día, 22 km al suroeste de Zihuatanejo, a una profundidad de 10 kilómetros.

“SISMO Magnitud 4.5 Loc 22 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO 07/12/18 06:14:16 Lat 17.50 Lon -101.69 Pf 10 km”, publicó en la red social.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 67 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX 06/12/18 19:45:07 Lat 15.63 Lon -95.45 Pf 20 km pic.twitter.com/bTt3qbFHKd — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 7 de diciembre de 2018

En la página web del Servicio Sismológico Nacional, las autoridades advierten a la población que tengan cuidado con los rumores o las noticias falsas relativas a temblores.

Enfatizan que los sismos no se pueden predecir y pide no olvidar que México se ubica en un contexto tectónico propicio para temblores, pero no podemos saber cuándo se presentarán.

Lo que sí podemos hacer, dice el SSN, es estar preparados para antes, durante y después de que se registre un sismo.