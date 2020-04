Síntomas del COVID-19 pueden empeorar en horas: Sheinbaum

claudia sheinbaum cdmx covid

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que hata el momento, seis personas que presentaban todos los síntomas de COVID-19, perdieron la vida en su hogar.

La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien fue consultada acerca del motivo por el cual no fueron atendidos en un hospital, ella dijo:

"Lo que nos han dicho los expertos es que una persona puede sentirse bien y después empeorar en algunas horas, entoces por eso está habilitado todo el tiempo el 911 y Locatel".

#EnVivo ���� #Videoconferencia de prensa. Entramos a la fase de mayor riesgo de contagio; por ello, debemos responsabilizarnos aún más. #QuédateEnCasa https://t.co/8q3l7brwv8 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 23, 2020

Destacó que la información que tiene sobre los casos es que:

"Cuando llegó la ambulancia, la persona ya había fallecido, o sea, no es que en el traslado haya fallecido, sino que llaman al 911, pidiendo una la ambulancia cuando la persona ya está fallecida. Entoces lo que se hace ahí es que ya no se trasladan en una ambulancia, sino por normatividad tiene que trasladarse en servicios funerarios".

Incremento en llamadas al 911 por COVID-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó el número de llamadas al 911 ha incrementado en los últimos días, desde que las autoridades indicaron que se ha llegado a la Fase 3 de la pandemia del coronavirus COVID-19.

"Y cuando se pide un traslado a veces la persona en lo que llega la ambulancia ya falleció... siempre se le informa a las personas que lo pueden trasladar por sus propios medios al hospital a donde se plantee, pero lamentablemente pasó esta situación", dijo.

Reunión diaria de coordinación con Institutos Nacionales, hospitales de la @SaludSPPS @SaludEdomex, @SSaludCdMx; con el @ISSSTE_mx y @Tu_IMSS para atender la emergencia sanitaria por #Covid19 en la Zona Metropolitana. pic.twitter.com/FzDU5oNHjP — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 23, 2020

Ayer (miércoles) la mandataria capitalina reconoció que no a todos se les han aplicado las pruebas para confirmar que fueron víctimas de la pandemia.

"Muchos de ellos no tienen pruebas, entonces no podemos asegurar que en efecto fue por COVID-19. A algunos de ellos se les hacen pruebas, algunos no, pero estimamos que lo podemos decir sobre sospecha de que es posible que hay tenido COVID-19", detalló.