Sin vacuna el 70% de muertos durante la quinta ola de COVID-19 en México

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reveló que 7 de cada 10 personas que han fallecido durante la quinta ola de COVID-19 en México no estaban vacunados, motivo por el cual llamó a la población a inmunizarse contra el SARS-CoV-2.

De acuerdo al informe presentado por el funcionario, el país se encuentra en una etapa de desaceleración, más no de reducción de casos, en donde, según señaló, la mayoría de las víctimas mortales no contaba con la vacuna.

Según datos presentados por la Secretaría de Salud, México ha registrado hasta 30 mil contagios de COVID-19 en un sólo día, mientras que el promedio de muertes ha sido de 33 decesos diarios durante la quinta ola.

Decesos en la quinta ola de COVID-19 en México

Fallecidos durante la quinta ola de contagios.

En el informe que fue presentado este martes por López-Gatell durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se detalló que durante esta nueva oleada se han registrado 978 muertes.

Del total de defunciones, 434 son personas que no se vacunaron y presentaron alguna comorbilidad; 254 no contaba con la vacuna y tampoco tenía alguna comorbilidad. Mientras que 220 si estaban vacunadas pero tenían alguna comorbilidad y únicamente 70 contaban con las dosis completas de la vacuna y no presentaban alguna comorbilidad.

“Vacunarse disminuye la probabilidad de morir. Ya habíamos dicho que 7 de cada 10 personas que en su momento perdieron la vida por covid-19 durante esta quinta ola son personas que no se habían vacunado”, señaló el funcionario de salud.

Casos de COVID-19 en México

En las últimas 24 horas se registraron más de 5 mil nuevos casos.

Hasta el reporte del lunes 18 de julio, se registraron 5,786 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en medio de la quinta ola de COVID-19 en México, por lo que el acumulado de casos desde que inició la pandemia en el país ascendió a 6 millones 454,263 infecciones confirmadas, según datos de la Secretaría de Salud.

