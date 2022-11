Sin rastro de guardia de CUSAEM desaparecido en Aculco, su esposa sigue buscando

Silviano Hernández Luciano, quien es elemento activo del Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), fue reportado como desaparecido hace casi una semana.

Con la foto de su esposo Silviano, quien desapareció el 14 de noviembre en Aculco “Pueblo Mágico” Patrimonio de la Humanidad, Dionisia llegó a la Plaza de los Mártires a pedir apoyo del gobernador para ubicar al servidor público.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México señaló que, Hernández Luciano, fue visto por última vez el viernes 11 de noviembre. Sin embargo, hasta el lunes 14 reportaron su ausencia.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, este año México llega a más de 107 mil desaparecidos.

Silviano tiene 54 años de edad, es papá de cinco hijos. Desapareció el 14 de noviembre cuando trabajaba como vigilante del Tecnológico de Jocotitlán en su extensión de Aculco, que es el último lugar donde fue visto .

Dionisia, su epsosa, llegó a la Plaza de Los Mártires donde con una fotografía de él y la ficha del reporte de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia pidió el apoyo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza y de los legisladores, para ubicar a su marido.

“Lleva ocho días desaparecido y no hay respuesta, la Fiscalía no ha ido a buscarlo al Tecnológico de Aculco sólo me dan largas”, afirmó Dionisia.