Sin policías; así celebran primer Día del Policía Federal en Gobierno de AMLO

La primera celebración del Día del Policía Federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se llevó a cabo ¡sin policías!; en años anteriores, miles de ellos se reunían cada 13 de julio para festejar su día.

Este día, se vio manchado por los elementos de protestan exigiendo no ser transferidos a la Guardia Nacional ni a ninguna otra dependencia. El presidente, era una pieza importante de la celebración, además de miembros de su gabinete legal, acompañaban a los uniformados en su día; este 2019, la historia cambió.

También, se organizaba que una flotilla de helicópteros Black Hawk, estuvieran presentes en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal; escenario que hoy, se ve lleno de policías inconformes que protestan para no ser transferidos a la Guardia Nacional.

El pasado sábado 13 de julio de este año, Alfonso Durazo Montaño, llevó a cabo la celebración del Día del Policía Federal, en un salón de conferencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Indicó que los anteriores gobiernos, abandonaron a la Policía Federal.

Esta vez, no se vio el espectáculo de paracaidistas de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía, los cuales, saltaban desde 6 mil metros de altura que participaron en la celebración el año pasado. Ni tampoco, se vio la parada que se realizaba con 2 mil elementos que incluían represente de policías extranjeros.

Todos los pequeños detalles cambiaron: La música también cambió; En 2018, la banda de guerra de la Policía, no fue requerida en el festejo de este 2019. Para sustituirla, cinco integrantes del ensamble de saxofonistas de la Institución interpretaron Pinotepa y en cuanto terminaron su número, fueron retirados del lugar, ya que era muy reducido.

Cuando el titular, Durazo, tomó la palabra, dirigió su discurso por media hora y destacó, que necesitan que la policía evolucione y ayude a la construcción de la GN.

“Si no se hubiese abandonado a la Policía Federal hubiera evolucionado y consolidados sus capacidades, y hubiera crecido. ¿De qué tamaño habrá sido el abandono de la policía por parte del gobierno que quién no recuerda las imágenes que recorrieron el mundo de policías frecuentemente desalojados de sus hoteles porque el gobierno tenía años que no pagaba el hospedaje?” aseguró que eso no podría suceder con la Guardia Nacional.

La comisionada de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, acompañó al titular de la SSPC; este último indicó que México, necesita fortalecer las instituciones de seguridad, por lo que se creó la Guardia Nacional, con la riqueza heredada que las demás instituciones le han presidido.

Por otra parte, Durazo, aseguró que los elementos que fueron incorporados a la GN, no perderán sus derechos; nadie será obligado a transferirse de institución.