Sin pelos en la lengua senador de Morena manda por un tubo a quien gana MÁS que AMLO

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, demostró que no tiene pelos en la lengua y respaldando los comentarios hechos por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, sobre los privilegios de algunos funcionarios públicos que tienen un sueldo más alto que el tabasqueño, mandó “por un tubo” a todos los que gozan de un buen salario.

A través de su cuenta de Twitter, Salgado Macedonio, emitió un mensaje respaldando al tabasqueño:

“Yo estoy de acuerdo. Que AMLO mande por un tubo a quienes sigan ganando más que él. ¡Es una burla! Al haber gatos, no hay ratones”.

Yo estoy de acuerdo. Que AMLO mande por un tubo a quienes sigan ganando más que él. ¡Es una burla! Al haber gatos no hay ratones. https://t.co/a5Xnfr5K4w — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) July 29, 2019

Las críticas de los usuarios no se hicieron esperar, pues el polémico senador de Morena, gana sólo 3 mil pesos menos que López Obrador, es decir, un sueldo mensual de 105 mil pesos.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Lo tacharon de “gato”, borracho y engreído.

Por otra parte, hubo quienes aseguraron que él era el menos indicado para hablar del tema, ya que, sólo hay una diferencia económica de 3 mil pesos en comparación al sueldo del presidente.

Estos comentarios del integrante de Morena, surgen luego de que Andrés Manuel. asegurara durante un evento en Zongolica, que los que con contribuyan en la transformación del país, es un conservador, sin importar ser político o periodista.

Incluso, durante ese mismo evento el tabasqueño, tocó el tema de la entrevista que tuvo Gonzalo Hernández Licona, extitular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues criticó la austeridad: el ex funcionario, ganaba un sueldo de 220 mil pesos mensuales, mientras que el presidente, gana 108 mil 305 pesos netos.

Te podría interesar: Vicente Fox ENFRENTA a AMLO y lo CUESTIONA por alza de asesinatos

“Yo llegué a la Presidencia y me bajé el sueldo para ser consecuentes, porque todo el dinero del presupuesto se quedaba arriba, en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado, un gobierno mantenido y bueno para nada era lo que había, y no le llegaba dinero a la gente, no le llegaba el apoyo a la gente, todo se quedaba en aparatos burocráticos, onerosos, sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales. Todo eso se terminó, yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto, sin compensaciones. Y por ley así tiene que ser de ahí para abajo, nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente”.