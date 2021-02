Sin miedo al COVID-19 y el respaldo de Dios, sacerdote realiza fiesta patronal

El sacerdote de la comunidad de San Carlos, municipio de Libres, Puebla, organizó una fiesta patronal sin importarle que la entidad está en semáforo rojo, que indica máximo riego de contagio de COVID-19, pues señaló que contaba con el “respaldo de Dios”.

Fiesta patronal tuvo de todo, menos medidas sanitarias

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales se puede observar que el evento no acató ninguna medida sanitaria, ya que todos los asistentes no guardaban la sana distancia, y muchos de ellos no portaban adecuadamente el cubrebocas.

El sacerdote de la comunidad, identificado como Alejandro, declaró a medios locales que obtuvo el permiso del presidente municipal, Francisco Rodríguez, para realizar las celebraciones, por lo que organizó diferentes actividades para celebrar al patrono del pueblo como si no existiera la pandemia de COVID-19.

La fiesta patronal tuvo cabalgata, juegos mecánicos, baile sonidero, música en vivo y hasta concurso para elegir a la reina de la fiesta del pueblo.

Habitantes del municipio de Libre, denunciaron en redes sociales que la festividad tuvo como patrocinadores a integrantes de la banda de “Los Chintroles”, un grupo delictivo que es conocido en esa zona dedicado al robo de transporte de carga, narcotráfico así como perforaciones a ductos de Pemex; hasta el momento las autoridades locales no han confirmado o desmentido tal información.

La situación del estado de Puebla en esta pandemia es crítica, tan solo el pasado 2 de febrero, la Secretaría de Salud estatal informó que hay 87 municipios con casos activos de COVID-19 y 208 municipios afectados.

En tanto, el Gobierno de México informó que en Puebla sumó un total de 7 mil 200 defunciones hasta el 3 de febrero. El estado poblano registró 62 mil 473 casos acumulador por COVID-19 y contabilizó 18 mil 251 casos sospechosos.

