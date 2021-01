Sin AGUA 4.6 MILLONES de personas en México durante la pandemia de COVID-19

De acuerdo con datos confirmados a La Verdad Noticias, de 35.16 millones de viviendas habitadas en México, el 3.46 por ciento no cuenta con agua entubada, 3.51 por ciento tiene piso de tierra; 4.26 por ciento no tiene drenaje; 1.69 por ciento no cuenta con sanitario y 0.76 por ciento no dispone de electricidad.

En el país, 1.21 millones de viviendas no tienen agua entubada, lo que implica que cerca de 4.58 millones de personas no tienen acceso a este servicio en plena pandemia, de acuerdo con lo difundido esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Veracruz, Chiapas, Estado de México y Oaxaca concentran 46 por ciento de estas viviendas.

Julio Santaella, presidente del Inegi, detalló que 3.5 por ciento de las vivienda tiene piso de tierra, es decir, 1.23 millones, donde viven 4.76 millones de habitantes.

Millones de mexicanos no tienen agua potable

Habitantes sin agua durante la pandemia

En tanto, 4.26 por ciento no tiene drenaje, el equivalente a 1.49 millones de casas con 5.69 millones de habitantes, y 1.69 por ciento no dispone de sanitario, es decir, 594 mil 429 viviendas, donde habitan 2.05 millones de individuos.

En materia de electricidad, 268 mil 863 casas no cuentan con ella, lo que implica que 826,039 personas carecen de este servicio.

Al presentar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, Santaella detalló que en México viven 126 millones 14 mil 24 personas, de las cuales 51.2 por ciento es mujer y 48.8 por ciento es hombre.

En el censo de 2010, el Inegi registró 112 millones 300 mil habitantes.

La edad promedio pasó de 22 años en 2000 a 26 años en 2010 y a 29 años en 2020, lo que implica que estamos envejeciendo, dijo el presidente del Inegi en videoconferencia de prensa.

