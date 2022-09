Simulacro Nacional 2022: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

Este lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022, por lo que se activará la alerta sísmica a las 12:19 horas en nueve estados de la república mexicana, incluyendo a la Ciudad de México, donde se escucharán los altavoces con la alarma.

Se optó por llevar a cabo el macrosimulacro el 19 de septiembre, porque precisamente en este día (pero de diferentes años) han ocurrido dos de los sismos más peligrosos de México. El primero ocurrió hace 37 años, en 1985, cuando un terremoto de 8.1 grados, con epicentro en La Mira, Michoacán sacudió el territorio mexicanano.

El segundo sismo ocurrió en 2017, a las 13:14 horas cuando un temblor de 7.1 grados tuvo su epicentro en los estados de Puebla y Morelos. Ambos temblores dejaron pérdidas humanas y daños económicos de gran consideración.

¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2022?

El simulacro se llevará a cabo el 19 de septiembre

De acuerdo con las autoridades, la alerta sísmica se activará el 19 de septiembre de 2022 a las 12:19 horas y se escucharán los altavoces “igual si sucediera un sismo real”. Se espera que suenen los altavoces colocados en 13,860 altavoces colocados en los postes.

Además la alerta también sonará a través de las televisoras y radiodifusoras que emiten el aviso, así como en escuelas y edificios públicos con aparatos receptores instalados

¿Qué se debe hacer en caso de un simulacro?

El simulacro se hace para mejorar la capacidad de respuesta ante un sismo real

Cabe indicar que el objetivo de estos simulacros es informar, difundir y mejorar la capacidad de respuesta de emergencia y desastres de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. También sirve para evaluar la infraestructura y diseñar rutas de evacuación.

Lo que se recomienda hacer en un simulacro, al igual que si ocurriera un sismo real, es no correr, no gritar, no empujar, llegar al punto de reunión convenido, revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien, por otro lado, en el simulacro también se espera evaluar los resultados y ajustar tiempos movimientos, es por ello que este 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022 y la alerta sísmica sonará a las 12:19 horas.

