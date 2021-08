Simón Levy exhibe duras amenazas de Salinas Pliego en Twitter

Simón Levy y Ricardo Salinas Pliego protagonizaron una discusión en Twitter que terminó en amenazas, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que todo comenzó cuando Levy fue el empresario que ofreció una recompensa de 8 mil pesos a quien diera con el paradero de Miguel, un joven que narró los hechos de cómo se vino abajo la estación del metro de la Línea 12 en Ciudad de México.

Anteriormente te contamos que sobre la renuncia de Simón a la subsecretaría de Turismo; sin embargo, ahora te diremos cómo se peleó con Salinas en redes sociales.

Simón Levy vs Salinas Pliego

Levy. Foto: 24-horas.mx

Todo ocurrió en Twitter el 27 de agosto de 2021 cuando Simón mencionó a Sabina Berman para preguntarle si se animaba a hacer públicos las amenazas de las que han sido víctimas en los últimos días e incluso señaló que han tenido sus teléfonos intervenidos, pero esto no quedó ahí, ya que en un segundo tuit el empresario también mencionó a Ricardo, donde le comentó:

“Y de una vez te digo @RicardoBSalinas te hago responsable de lo que me suceda a mi o a mi familia.”

Y añadió:

“Tú sabes bien porqué te lo digo. Entre gitanos no nos leemos las cartas.”

Cabe recordar que el 26 de agosto de este año también se hicieron de palabras cuando Levy lo acusó de ser corrupto, y el dueño de TV Azteca le respondió diciendo que era un llorón y berrinchudo, pero, ¿qué dijo ante sus nuevas acusaciones?, ¡aquí te lo decimos!

Esto le respondió Salinas Pliego a Simón

Salinas. Foto: homosensual.com

Tras la acalorada discusión el dueño de Banco Azteca le comentó que el empresario no es gitano, así que le pidió no ofender a dichos personajes y le dijo directamente que es un “pendejo” y que no lo ha notado, de ahí que le escribió:

“No me quiera aventar culpas de sus pendejadas.”

Además, invitó a Levy para que lo denuncie si existe un delito que perseguir, pidiéndole también:

“...y ya deje de llorar, me empieza a dar asco además de lastima.”

Si quieres saber más sobre el ex subsecretario tienes que revisar Conoce a Simón Levy.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de 24-horas.mx