Siguen descalabros en el PRI; se niega a renovarse

El PRI sigue a la baja; derrota tras derrota en los últimos 11 meses.

El partido mexicano fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles, el PRI, sigue a la baja; derrota tras derrota en los últimos once meses. Las votaciones del domingo 2 de julio de 2018, con las que el PRI fue enviado de golpe y porrazo a un tercer sitio, se convirtieron también en un mensaje contundente de los mexicanos: no más PRI.

Y al paso de los meses el desprecio popular por el tricolor sigue su marcha, contraponiéndose a la promesa de la cúpula de construir un “nuevo PRI”, uno que se ponga del lado primero del militante y luego, en general de la ciudadanía.

José Narro Robles no solo renunció a su militancia de más de 46 años, sino a sus intenciones de contender por la candidatura a la presidencia nacional del PRI.

Las buenas intenciones no han sido suficientes y ahora que el PRI nacional se enfrenta a un proceso interno de renovación de la dirigencia, afloran como siempre las mismas malas prácticas, el mismo resentimiento y la misma certeza de la ciudadanía de que en el PRI, lo único que está seguro, es que no cambiará.

La renuncia del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Narro Robles no solo a su militancia de más de 46 años, sino a sus intenciones de contender por la candidatura a la presidencia de la dirigencia nacional, es apenas un indicio de esa certeza que se percibe en el PRI, de no cambiar, de seguir viendo con el mismo soslayo la necesidad de democratizarse, de renovarse, de refundirse, de cambiar o morir. En los hechos, el PRI y su cúpula parece haber elegido lo último: morir.

Las razones de Narro de su salida del PRI y de la contienda las explicó en un video difundido en sus redes sociales, en el que acusó la supuesta intervención del Gobierno en la elección del dirigente nacional del instituto político.

La ex gobernadora yucateca, Ivonne Ortega, sigue firme en sus aspiraciones por la dirigencia nacional del PRI.

Pero fue allá al recalcar que existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue, hasta recientemente, el jefe político del partido. “Por si eso fuera poco, son groseros los indicios de intervención del Gobierno federal en la misma dirección. Quien hasta hace unos meses declaraba en contra el candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno", afirmó Narro.

Alito provoca cisma en el PRI

Alejandro Alito Moreno Cárdenas aún no es ungido como el candidato para dirigir los destinos del Partido Revolucionario Institucional, y ya está provocando divisiones, deserciones y cismas en el tricolor.

Desde que el entonces gobernador de Campeche levantó la mano para suceder a Claudia Ruiz Massieu Salinas en la dirigencia del PRI, empezaron los reclamos. El ahora mandatario con licencia dispuso de todos los recursos estatales para promocionarse, y dejó en bancarrota a su entidad, además de que dividió a su partido.

En su momento, tanto José Narro como Ulises Ruiz e Ivonne Ortega –los otros tres precandidatos por la silla tricolor– coincidieron en algo: la cargada a favor del campechano, el dispendio en una abierta precampaña, y que el proceso interno es una simulación para favorecer a Alito.

El CEN del PRI lamenta la decisión de José Narro Robles de renunciar a participar en el proceso de renovación de la dirigencia nacional.

En este tenor, ayer dos priístas se bajaron del barco: primero y a través de un video, José Narro Robles renunció a su militancia de 46 años en el partido y, por ende, a su aspiración a dirigirlo. Y 4 horas después, vía Twitter, la periodista Beatriz Pagés anunció su decisión de dejar al partido, y dijo que el mismo ya se había entregado al Presidente de la República.

Casi inmediatamente que se supiera de la renuncia y acusación de José Narro Robles, surgió una cascada de mensajes en los que se lamentó la salida del ex rector.

A través también de redes sociales la presidenta del PRI Nacional, Claudia Ruiz Massieu lamentó la decisión de Narro Robles de renunciar al PRI. “Reconocemos su trayectoria, prestigio y sobre todo su calidad moral y compromiso con México” escribió la dirigente.

Por la tarde del mismo miércoles 19, el PRI Nacional difundió un comunicado en el que además de volver a lamentar la salida de Narro Robles de la contienda y del PRI, precisó lo siguiente:

“La dirigencia nacional ha acatado el mandato del Consejo Político Nacional, que el pasado 27 de febrero, por unanimidad, tomó la decisión de renovar la dirigencia nacional por medio de una elección abierta, libre y democrática con la participación de toda la militancia.

El Comité Ejecutivo Nacional reitera su compromiso de seguir garantizando que el proceso de renovación se lleve a cabo en un marco de equidad, neutralidad e imparcialidad.

El CEN está a la espera de que el INE remita el padrón de electores verificado, actualizado y depurado, que será utilizado en este proceso electivo.

Hacemos una convocatoria a los sectores, organizaciones y toda la militancia a participar en la renovación de la dirigencia nacional, con la confianza de que este será un proceso del que los priistas saldremos fortalecidos”.

Los mensajes en apoyo a la dirigente Ruiz Massieu, en especial de los gobernadores, Alejandro Murat, Miguel Riquelme, José Ignacio Peralta Sánchez, Carlos Miguel Aysa, Alejandro Tello Cristerna, Quirino Ordaz y Marco Mena, no se hicieron esperar en el transcurso del día, aunque la nota discordante la dio Manlio Fabio Beltrones, quien además de lamentar la renuncia de Narro, adelantó que no acudirá a votar el 11 de agosto “con ese padrón irregular, del que habla la convocatoria”.

Pagés también dice adiós al tricolor

Beatriz Pagés dio a conocer más tarde su renuncia también al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de cuestionar que "se haya decidido entregar esa fuerza política al presidente Andrés Manuel López Obrador".

"Al igual que José Narro, anuncio mi renuncia al PRI nacional. Es inaceptable que se haya decidido entregar el partido", escribió Pagés.

Pagés Rebollar participó en 2005 en el equipo de campaña del candidato presidencial priista Roberto Madrazo, y en 2006 fue electa diputada federal plurinominal a la LX Legislatura

del Congreso.

Ivonne no se baja de la contienda

Tras darse a conocer la salida de José Narro de la contienda por la dirigencia nacional del PRI la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, quien también aspira a dirigir el PRI nacional, aseguró que no renunciará a la carrera por la candidatura a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero aprovechó la polémica que despertó la salida de la contienda del ex rector de la UNAM y de la política Beatríz Pagés, para acusar que en efecto, en la contienda interna tricolor hay "dados cargados" a favor del ex gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas.

"Por supuesto que no renuncio, contiendo pese a todos los candados. Estamos rompiendo los candados. Me quedo, estoy acostumbrada a dar la batalla", declaró Ortega Pacheco al tiempo de mencionar que quiere al PRI y está “dispuesta a luchar por él".

Con la decisión de la política yucateca, la contienda por la dirigencia nacional se daría únicamente entre ella y el ex gobernante Alejandro Moreno, al más puro estilo de la política peninsular.

"Se trata de una farsa que, antes de iniciar, ya tiene resultado. La trampa está en el padrón, en el crecimiento desmedido en Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. Ellos serán llevados a votar por quienes llenarán de vergüenza al partido" José Narro Robles

Ex rector de la UNAM