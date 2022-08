Sigue libre responsable de maltrato animal en santuario, reprochan

Las autoridades se convertirían en cómplices al no existir hasta el momento responsables por el abandono y maltrato de especies en el santuario del Ajusco llamado Black Jaguar White Tiger, así lo denunció el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta.

Además, reprochó el grado de impunidad e indolencia que ha mostrado la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, pues ya se cumplieron 40 días desde que fue interpuesta la denuncia penal contra Eduardo Mauricio Moisés Serio en su calidad de propietario, por graves daños contra la biodiversidad al haber puesto en riesgo la vida de especies silvestres catalogadas como amenazadas.

"No entendemos qué está pasando que a más de un mes de que fueron encontrados en un lugar sin ningún tipo de registro, más de 200 animales en el total maltrato y abandono, y que las autoridades aún no tengan un detenido, no haya nadie que esté pagando las consecuencias, que hayan tenido que ser terceros los que se hagan cargo de ayudar a los animales con sus recursos”, explicó.

Detalló que la AZCARM ya ratificó y amplió la denuncia penal por la muerte de ejemplares, esto luego de que en el predio fueron halladas fosas con varios cadáveres de felinos. Y también por el delito de tráfico ilegal de especies, toda vez que los abogados del propietario del supuesto santuario no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares.

No obstante, señaló, es la fecha que el responsable de todos estos delitos sigue libre y haciendo uso de sus redes sociales burlándose de las autoridades.

¿Qué sanciones podría enfrentar Eduardo Serio por maltrato animal?

Podría recibir entre dos a cuatro años de prisión y una sanción económica.

Eduardo Serio, propietario de la fundación “Black Jaguar-White Tiger”, podría recibir entre dos a cuatro años de prisión y una sanción económica, que podría ir de entre 200 a 400 días multa, si se comprueba que los animales encontrados en su predio, en una fosa clandestina, sufrieron actos de crueldad o maltrato animal que les provocaron la muerte, según el Código Penal de la Ciudad de México (CDMX).

Esto significa un mínimo de entre 34 mil 574 pesos a 69 mil 148 pesos si el juez toma el salario mínimo vigente en la CDMX para calcular el día multa, ya que podría calcularse con el promedio diario de ingresos totales recibidos por Eduardo Serio, lo que podría incrementar estas cifras.

En adición, el Código Penal de la CDMX impone de seis meses a dos años de prisión y multa por 50 a 100 días multa a quienes realicen actos de maltrato animal que no signifique la pérdida de vida del animal, lo que en términos de salarios mínimos significa 8,645 a 17 mil 287 pesos.

¿Qué hacer para que los felinos no reciban maltrato animal?

Pra expresar las pautas propias del comportamiento.

Según la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, se les tienen que garantizar cinco libertades básicas para demostrar que no sufren maltrato animal que son la libertad de hambre, sed y desnutrición; miedos y angustias; de incomodidades físicas o térmicas; de dolor, lesiones o enfermedades; y para expresar las pautas propias del comportamiento.

