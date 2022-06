“Sigo rezando, saqué los cuchillos para que llegue la lluvia”: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró este sábado que la entidad superará la crisis que atraviesa debido a la escasez de agua.

“Sigo rezando y saqué los cuchillos del patio para que llegue la lluvia que parece viene fuerte, el 20 de junio espero que diluvio, el arca de Noé”, dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario abordó la falta de agua en el estado, lo que ha ocasionado cortes al servicio en los últimos días. Ante los reclamos de las personas en Nuevo León, García hizo un llamado a la unidad.

“Yo sé que podemos salir de esta crisis, pero no es enojándonos, no es dividiéndonos, no es pensando en el voto ni en el partido político y asumo la responsabilidad como líder del estado de que ya tiene que parar la encrispación porque únicamente juntos vamos a parar esta crisis”, expresó.

Escasez de agua en Nuevo León sería por falta de lluvias

El gobernador Samuel García en conferencia de prensa este 4 de junio.

El Gobernador de Nuevo León aseveró que la escasez del vital líquido es debido a la falta de lluvia, misma razón por la que las presas no han operado al nivel requerido.

“Se pronosticaba para junio lluvia promedio y vienen 15 días sin una gota, el regio al menos esta cuenca estábamos acostumbrados a las lluvias de junio, julio y hasta septiembre”, explicó.

Ayer, el gobierno de Nuevo León anunció que la entidad tendría servicio de agua sólo de 4:00 a 10:00 horas de la mañana, es decir, solamente seis horas.

¿Cómo prevenir la escasez de agua?

Nuevo León vive importante temporada de escasez de agua.

Para minimizar el consumo de agua en los principales usuarios, los especialitas en el tema sugieren las siguientes propuestas:

Dejar de comprar aquellos alimentos que consuman mucha agua.

No desperdiciar lo que compramos, no desperdiciar la comida.

Instalar dispositivos ahorradores en regaderas y sanitarios.

Una cuarta parte de la población mundial podría sufrir las consecuencias de las sequías que se avecinan; el mundo vive un estrés híbrido.

